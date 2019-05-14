Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolda 57. Türkiye Kupası sahibini buluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Galatasaray ile Akhisarspor Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Son şampiyon Akhisarspor kupayı ikinci kez almak isterken, Turnuvada en çok şampiyon olan Galatasaray ise bu kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 57. Türkiye Kupası, Galatasaray ile Akhisarspor arasında Sivas'ta yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Bu heyecan dolu müsabakaya kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Akhisarspor maçına ilişkin detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Galatasaray ile Akhisarspor yarın Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak final müsabakası, ATV'den yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
SON ŞAMPİYON AKHİSAR
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kostantinos Mitroglou, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.
Kupada geçen sezon Diyarbakır'da oynanan finalde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.
REKORLAR GALATASARAY'DA
Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 22 kez final oynarken, 17 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.
Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında kupanın sahibi oldu.
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