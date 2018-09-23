Galatasaray, Akhisar'da liderliği bıraktı!
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Elvis Manu, 80. dakikada penaltıdan Güray Vural ve 84. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti. Galatasaray'da Garry Rodrigues 42. dakikada poenaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Akhisarspor ligde ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltirken, Galatasaray 12 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Regattin (Dk.65 Aykut Çeviker), Sissoko, Eray Ataseven (Dk. 82 Onur Ayık), Güray Vural, Serginho (Dk. 86 Dany), Manu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Sinan Gümüş (Dk. 57 Eren Derdiyok), Ndiaye, Fernando (Dk 66 Muğdat Çelik), Rodrigues (Dk 83 Feghouli), Emre Akbaba, Onyekuru
Sarı kartlar: Dk. 31 Ndiaye, Dk. 60 Muslera, Dk. 83 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 42 Serginho, Dk 43 Güray Vural, Dk. 52 Regattin, Dk. 59 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
Goller: Dk. 51 Manu, Dk. 80 Güray Vural (penaltıdan), Dk. 84 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-1, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ise Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray'da cezalı orta saha oyuncusu Belhanda, Akhisarspor deplasmanında kadrodaki yerini alamadı.
Teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inden dört değişikliğe giderek Akhisar'da sahaya çıktı. Terim, takımın tek santrforu Eren Derdiyok'u kulübeye çekip Onyekuru'ya şans verirken, stoperde Donk'un yerine genç Ozan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam sağ bekte Linnes'in yerine Mariano'yu oynattı, Belhanda'nın yerine de Sinan'ı sahaya sürdü.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarından ardından teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor'da takımı sahaya antrenör Cem Kavcak çıkardı. Kavcak, hafta içinde oynanan Krasnodar karşılaşmasının ilk 11'inden 2 değişiklik yaptı. Yeşil kırmızılılarda cezalı Seleznyov'un yokluğunda ileride Manu oynarken, Josue'nin yerine de orta alanda Eray forma giydi. Akhisarspor ve Galatasaraylı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
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