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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
23.09.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Galatasaray, Akhisar'da liderliği bıraktı!

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Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Elvis Manu, 80. dakikada penaltıdan Güray Vural ve 84. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti. Galatasaray'da Garry Rodrigues 42. dakikada poenaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Akhisarspor ligde ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltirken, Galatasaray 12 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Regattin (Dk.65 Aykut Çeviker), Sissoko, Eray Ataseven (Dk. 82 Onur Ayık), Güray Vural, Serginho (Dk. 86 Dany), Manu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Sinan Gümüş (Dk. 57 Eren Derdiyok), Ndiaye, Fernando (Dk 66 Muğdat Çelik), Rodrigues (Dk 83 Feghouli), Emre Akbaba, Onyekuru
Sarı kartlar: Dk. 31 Ndiaye, Dk. 60 Muslera, Dk. 83 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 42 Serginho, Dk 43 Güray Vural, Dk. 52 Regattin, Dk. 59 Mustafa Yumlu (Akhisarspor) 
Goller: Dk. 51 Manu, Dk. 80 Güray Vural (penaltıdan), Dk. 84 Mustafa Yumlu (Akhisarspor) 

MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-1, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ise Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray'da cezalı orta saha oyuncusu Belhanda, Akhisarspor deplasmanında kadrodaki yerini alamadı.

Teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inden dört değişikliğe giderek Akhisar'da sahaya çıktı. Terim, takımın tek santrforu Eren Derdiyok'u kulübeye çekip Onyekuru'ya şans verirken, stoperde Donk'un yerine genç Ozan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam sağ bekte Linnes'in yerine Mariano'yu oynattı, Belhanda'nın yerine de Sinan'ı sahaya sürdü.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarından ardından teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor'da takımı sahaya antrenör Cem Kavcak çıkardı. Kavcak, hafta içinde oynanan Krasnodar karşılaşmasının ilk 11'inden 2 değişiklik yaptı. Yeşil kırmızılılarda cezalı Seleznyov'un yokluğunda ileride Manu oynarken, Josue'nin yerine de orta alanda Eray forma giydi. Akhisarspor ve Galatasaraylı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray, Akhisarda liderliği bıraktı

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