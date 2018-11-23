Galatasaray A.Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ile ligin 13. haftası başlıyor. 38 kez karşılaştığı A. Konyaspor karşısında yalnızca 2 kez mağlup olan Galatasaray, evinde ise hiç kaybetmedi. Aykut Kocaman yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak olan Yeşil Beyazlı ekip, Sarı Kırmızılı rakibi karşısında galibiyet elde ederek güzel bir başlangıç yapmayı hedefleyecek. Peki, Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşısında ciddi bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Teknik direktör değişikliği yaşayan Atiker Konyaspor, Galatasaray karşısında Aykut Kocaman yönetiminde mücadele verecek. Peki, tarihlerinde 39. kez karşılaşacak olan Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili o detaylar
GALATASARAY ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. 23 Kasım Cuma günü 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 5'inden beraberlik ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Atiker Konyaspor ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor.
Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmeye hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmaya çalışacak.
CEZALI VE SAKATLAR
Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.
Tedavileri tamamlanan ve dünkü antrenmanda takımla çalışan Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun karşılaşmada oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.
FERNANDO CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu, bugünkü maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
SAHASINDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.
Galatasaray, evindeki son 25 lig maçının 22'sini kazanırken, üçünden beraberlikle ayrıldı.
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