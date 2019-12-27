Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri Falcao (2), Taylan Antalyalı (2) ve Ryan Babel kaydetti.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım 3-0 önde kapattı.

8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpas üzerindeki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Marcao'nun ortasında arka direkte Taylan'ın kafayla vurduğu top, Ufuk Akyol'un eline çarptı ve maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 10. dakikada topun başına geçen Falcao, kaleci Boffin ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

19. dakikada Galatasaray, Feghouli ile ikinci gole yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın derinlemesine pasında Feghouli, ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Cezayirli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta Boffin, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano'nun yerden çevirdiği topu Falcao, altıpastan yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Nagatomo'nun ceza sahasının sol tarafından ortasında Feghouli'nin arka direkte yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Marcao'nun orta saha çizgisine yakın bir bölgeden derinlemesine pasında Ömer Bayram, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa Taylan'ın dokunuşunun ardından Celutska'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 3-0.

45 1. dakikada Mariano'nun sağdan çevirdiği meşin yuvarlağa Feghouli, topuğuyla dokundu; arka direğe giden topa Nagatomo vurdu. Kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma kale önünden uzaklaştırdı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yendi.

63. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Mukairu'nun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ömer Bayram'ın kendi yarı sahasından uzun pasında topu kontrol eden Babel, ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

89. dakikada ev sahibi ekip beşinci golü buldu. Sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına giren Taylan Antalyalı, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 87 Emre Taşdemir), Seri, Feghouli (Dk. 75 Babel), Lemina, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Falcao (Dk. 83 Adem Büyük)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun (Dk. 46 Mukairu), Celustka, Tarık Çamdal, Chico, Amilton, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Doğukan Sinik (Dk. 79 Ribeiro), Leschuk

Goller: Dk. 10 (Penaltıdan) ve 28 Falcao, Dk. 37 Celustka (Kendi kalesine), Dk. 82 Babel, Dk. 89 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 15 Lemina, Dk. 62 Muslera (Galatasaray), Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 43 Hakan Özmert, Dk. 56 Tarık Çamdal, Dk. 77 Nazım Sangare (Antalyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 16ncı haftasında Göztepe ile oynadığı maçın ilk 11inden 3 ismi değiştirerek Antalyaspor karşısına çıktı. Terim, Göztepe maçında ilk 11de yer alan Selçuk İnan, Belhanda ve Babeli yedek kulübesine çekerken, bu isimlerin yerine Taylan Antalyalı, Seri ve Leminayı ilk 11de sahaya sürdü.



Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Taylan Antalyalı, Feghouli, Ömer Bayram ve Falcao ile 11i ile çıktı.



TAYLAN LİGDE İLK KEZ 11DE



Galatasarayın sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspordan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı formayla ligde ilk kez ilk 11de sahaya çıktı. Kupada oynanan Tuzlaspor maçlarının ikisinde de ilk 11de görev alan Taylan Antalyalı, ligde ise Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarında sonradan oyuna girmişti.



SERI LİGDE 2 MAÇ SONRA 11DE



Galatasarayın sezon başında Fulhamdan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarının ardından yeniden ilk 11e döndü. Seri, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarında kadroda yer almamıştı ve ligde son olarak Aytemiz Alanyaspora karşı forma giymişti.



FATİH TERİM’E DESTEK



Galatasaraylı taraftarlar, Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim’e destek verdi. Taraftarlar, maç öncesi deneyimli teknik adamı tribünlere çağırarak, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Terim bu tezahüratlara alkışlayarak karşılık verdi.



TOMAS 5 İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise, takımının bir önceki hafta MKE Ankaragücü ile sahasında oynadığı maçın 11inde 5 ismi değiştirdi. Tomas, Ferhat Kaplan, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan ve Aatifı Galatasaray maçında 11de görevlendirmezken, bu isimlerin yerine Boffin, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol ve Doğukan Sinike şans verdi.



Antalyaspor sahaya; Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Chico, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan Sinik ve Blanco ilk 11i ile çıktı.



U19DA KAZANAN YOK



U19 Elit Gelişim Liginde Galatasaray ile Antalyaspor, Florya Metin Oktay Tesislerinde karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2lik eşitlikle sona erdi.