Galatasaray, 1-1'in rövanşında tur arıyor! Rizespor karşısında iddaa oranı...

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GALATASARAY - RİZESPOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 1-1’in rövanşın Galatasaray ile Rizespor, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Hafta sonu iki takım da ikinci yarının ilk maçını kazanmanın moraliyle sahaya çıkacak.

Galatasaray'da, TD Fatih Terim’in kadroda birkaç rotasyon yapması beklense de işi şansa bırakmayıp as oyuncularının birçoğuna da şans vermesi sürpriz olmaz.

Misli.com’da Tek Maç ve Canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadele için sarı kırmızılılar maçın favorisi olarak gösteriliyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın aralarında oynadıkları 5 maçın 2’sini Galatasaray kazanırken, Rizespor sahadan hiç galibiyetle ayrılamadı (3 beraberlik).

- Galatasaray’ın oynadığı son 5 resmi maçın 3’ü "KG VAR" oldu.

- Galatasaray son 6 resmi maçının 5’ini kazandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyet!

Üyelerin yaklaşık %47'si karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyor...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Ligde puan kaybına tahammülü olmayan ve zirvenin halen 10 puan gerisinde olan Galatasaray’ın, sezonu kupa ile kapatması için en önemli arena Ziraat Türkiye Kupası…

TD Fatih Terim de kupa maçlarında tamamı ile bir kadro değişimine gitmeyip as oyuncularına da süre veriyor. Bir rotasyon elbette yapılacak ancak ilk 11 tamamı ile değişmeyecek.

En az 5-6 oyuncu değişikliği beklesek de Galatasaray hangi kadro ile sahaya çıkarsa çıksın Rizespor’u 1-1’in rövanşında mağlup ederek üst tura çıkacaktır.

Oran yükseltmek için "MS1 + 2.5 ÜST" oynanabilir.



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