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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerG.Saray'ın TFF'den isteği! Maç başı 1 milyon lira...
Spor Arena G.Saray'ın TFF'den isteği! Maç başı 1 milyon lira...
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Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK
15.02.2018 - 20:13, Son Güncelleme:

G.Saray'ın TFF'den isteği! Maç başı 1 milyon lira...

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GALATASARAY Kulübü’nden TFF’ye hafta sonu talebi... Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkan Ahmet Şenkal, başkan yardımcısı Adil Araboğlu ve Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz pazartesi günü TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimi ile bir araya geldi. Nezaket ziyareti niteliğindeki görüşmede Galatasaray heyeti TFF’den önemli bir ricada bulundu. 23 Şubat Cuma günü yapacakları Bursaspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon iç sahada hafta içi oynayacakları maç sayısının 5’i bulacağını hatırlatan sarı kırmızılılar, bu anlamda haksızlığa uğradıklarını dile getirdiler.

ŞAMPİYONLUK için yarışan 4 kulüp arasında en çok hafta içi maç oynayan takımın Galatasaray olduğunu belirten başkan Cengiz ve beraberindekiler, 26. haftaya kadar olan fikstürü açıklayan TFF’den, son 8 haftayı belirlerken bu noktaya dikkat etmesini istedi. Sarı kırmızılılar, “Sizden ricamız her koşulda adil rekabet ortamının sağlanması... 23. haftadaki Bursa maçıyla birlikte Türk Telekom Stadı’nda hafta içi oynayacağımız maç sayısı 5’e yükselecek.

Sarı kırmızılılar, “Şampiyonluk yarışında final haftalarına giriyoruz. Sizden ricamız her koşulda adil ve eşit rekabet ortamı sağlanması” derken 26.haftanın ardından ligin sonuna kadar açıklanacak olan fikstürde Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmaların Cuma yada Pazartesi gününe değil, hafta sonunda oynatılmasını talep etti. 

MAÇ BAŞI 1 MİLYON TL KAYIP
Galatasaray mesai gününde olan iç saha karşılaşmalarında hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir handikap yaşadıklarını iletti. Sarı kırmızılı yönetim, mesai gününde oynanan karşılaşmalarda seyirci sayısının düştüğünü, taraftar desteğinin azaldığını ve aynı zamanda hasılat gelirinin de düşmesi ile büyük bir kayba neden olduğunu belirtti. Galatasaray Kulübü, hafta sonuna göre hafta içinde oynanan iç saha karşılaşmalarında minimum taraftar sayısının 10 bin düştüğünü ve bunun akabinde bilet ve mağazacılık satışlarının da düşmesi ile maç başına en az 1 milyon TL gelir kaybı yaşadığını belirtti. 

Kısaca Galatasaray, TFF’den Avrupa Kupalarında da yer almadığı bu sezonda Şubat ayında sıkıntı yaşadığı iç saha fikstürünün ligin geride kalan bölümünde değişmesini istedi. 

ZİRVEDEKİ 4 TAKIMIN HAFTA İÇİ OYNADIĞI MAÇLARIN SAYISI

Galatasaray 5

Beşiktaş 4

Başakşehir 3

Fenerbahçe 2

G.SARAY’IN SON 8 HAFTA İÇ SAHA MAÇLARI

27. Galatasaray-Trabzon

29. Galatasaray-Başakşehir

31. Galatasaray-Beşiktaş

33. Galatasaray Y.Malatya

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