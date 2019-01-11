G.Saray'ın rakibi Benfica'nın lig maçı CANLI yayında! Galibiyetine iddaa'da...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 turundaki rakibi Benfica'nın lig maçı, CANLI yayınla Nesine.com'da olacak. Maç öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
Santa Clara
- Orta sıralarda yer alan Santa Clara, Sao Miguel'de oynadığı son 4 lig maçını kaybetti.
- İlk 16 maç sonunda en dikkat çeken isimlerden biri Osama Rashid (5 gol - 6 asist) ama o da ülkesinin milli takımıyla (Irak) Asya Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor.
- Sezona 1. kaleci olarak başlayan Marco Rocha sakat. Son 3 maçtır ilk 11'de Serginho (36 yaşında) başlıyor.
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- Jonas, Rafa Silva ve Facundo Ferreyra sakat.
- Rui Vitoria sonrası 'geçici' olarak koçluk yapan Bruno Lage, geçtiğimiz hafta Rio Ave maçında takımın başındaki ilk maçına çıkmıştı.
- Erken gollerle 2-0 geriye düşmelerine rağmen 4-2 kazanmayı başardılar. 99'lu Joao Felix, 2 gol atarak maça damga vurdu.
Benfica'nın lig maçları CANLI yayınla Nesine.com'da, kaçırmayın!
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