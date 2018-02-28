G.Saray'da olay görüntü! Tartışma yarattı...
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmaya bu görüntü damga vurdu.
Sarı kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Ahmet Çalık'ın fazla kiloları maç sonu büyük tartışma yarattı. Gol pozisyonu sırasında Ahmet Çalık'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.
Geçen yıl Tudor'un da kilo vermesini istediği Ahmet Çalık'ın halen bu handikapa sahip olduğu gözlendi. Galatasaray'da fazla kilo sorunu olan tek oyuncu ise Ahmet Çalık değil....
Şu anda tedavisi devam eden Jason Denayer'in de fazla kilolarının olduğu ve zayıflamasının istendiği öğrenildi.
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