G.Saray'da 8 milyon euro'luk kriz! Belhanda...

Galatasaray'ın en fazla bonservis harcaması (8 milyon Euro) yaparak transfer ettiği isim olan Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarını üzerine çekti. Avrupa ve ligde 10 resmi maça çıkan Belhanda sadece 1 gol atabildi.

Faslı yıldız sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar sergilediği performansla taraftarı memnun etmedi. İstatistikler de Belhanda'nın geçmiş sezonlarda Galatasaray'ın 10 numara olarak transfer ettiği oyuncuların gerisinde kaldığını gösteriyor.

Hagi'den Sneijder'e kadar uzanan süreçte Belhanda gibi büyük beklentilerle transfer edilmiş 10 numaralar Galatasaray'daki ilk 10 maçında 1'den fazla gol atmayı başarmışlardı. (Sabah)