Futbolcular tamam sıra menajerlerde
Mustafa Cengiz ve ekibinin yaptığı araştırma sonucunda 2011’den bu yana menajerlere doğru dürüst para ödenmediği ortaya çıktı. Alacaklılar arasında Elmander ve Drogba gibi yıldızların menajerleri Ahmet Bulut ve Ceylan Çalışkan da var.
- GÖREVE geldikten sonra öncelikle futbolcuların transfer taksitleri ve primleri ile bonservis ödemelerini gerçekleştiren Galatasaray yönetimi, şimdi de menajerlere olan borçları ortadan kaldırmak için harekete geçti.
- Nisan ayı itibariyle oyuncuların bütün alacaklarını sıfırlayacak olan kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, aralarında Ahmet Bulut, Batur Altıparmak, Ceylan Çalışkan ve Fazıl Özdemir’in bulunduğu futbolcu menajerleriyle masaya oturarak, borçların ödeme planını görüşüyor.
- Sarı kırmızılı yönetimin yaptığı araştırmalar sonucunda 2011 Temmuz’unda transfer edilen Johan Elmander ve 2013-14 yıllarında sarı kırmızılı formayı giyen Didier Drogba’nın menajerlerine olan borçların dahi bugüne dek ödenmediği ortaya çıktı.
BORCA KARŞILIK LOCA VERİLDİ
- Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bruma transferlerinde aracılık yapan Ahmet Bulut’un da sarı kırmızılı kulüpte yüklü miktarda alacağı bulunuyor.
- Galatasaray’ın eski futbolcularından Olcan Adın ve Semih Kaya’nın menajeri Fazıl Özdemir ise, uzun süredir tahsil edemediği parasına karşılık, Türk Telekom Stadyumu’ndan loca satın aldı.
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