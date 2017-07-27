FUTBOL VE HAYAT...

Birkaç hafta önceye kadar Central Larroque takımının formasını giyen Lulo lakaplı Alejandro Benitez (30), 9 aylık yeğeni için yaptığı fedekarlıkla ülkesinde gündem haline geldi.

9 aylık yeğeni Milo’nun fiziksel problemlerle doğması ve hayati riski bulunması Benitez’i yıkarken doktorlar bebeğe karaciğer nakli yapılması gerektiğini açıkladı. İlk tedavilerin cevap vermemesi üzerine başka çaresi kalmayan Milo için babasının karaciğeri uyumlu çıkmadı. Annesi ise kalp sorunları yaşadığından riskli olduğu gerekçesiyle donör olarak kabul edilmedi.

Test yaptıran Benitez’in ise karaciğeri 9 aylık yeğeniyle uyumlu çıktı. Doktorların bu ameliyatı olması halinde futbol oynamayacağını belirttiği Benitez, hiç düşünmeden bıçak altına yattı.

Arjantin basınından Antena'ya konuşan Benitez, yeğeninin hayatı için bu ameliyatın gerekli olduğunu ifade ederken şunları söyledi; "Bana söyledikleri zaman hiç tereddüt etmedim. Üstelik yaptığım şeyden hiçbir zaman pişman olmayacağım"

Benitez, Arjantin Amatör Ligi takımlarından Central Larroque'de forma giyiyordu.