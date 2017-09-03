TEKNİK sekreter Robert Fernandez ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Soler, şunları söyledi: “Neymar’ın 222 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında Paris Saint-Germain’e (PSG) gitmesinin ardından transfer pazarındaki mali denge değişti. Futbol dünyası değişiyor. Bizim de içinde yer aldığımız ve transfer pazarına liderlik eden geleneksel kulüplerin yerini milyarderler ve yatırım grupları aldı.”

Brezilyalı futbolcu Coutinho için İngiltere’nin Liverpool Kulübü ile yapılan müzakereleri sonuçlandıramadıklarını belirten Soler, “Liverpool, Coutinho için 200 milyon euro istedi. Elbette transferi gerçekleştirmedik. Liverpool’un bu futbolcuyu satma niyeti yoktu. Futbol artık kulüplerin değil yatırımcıların işi” değerlendirmesinde bulundu.





OYUNUN KURALLARI DEĞİŞTİ

Söz alan Fernandez ise Borussia Dortmundlu Ousmane Dembele’yi 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiklerini hatırlatarak, “Yüz milyonlarca euroya iki futbolcu alsaydık, bu sorumsuzluk olurdu. Kırmızı çizgilerimizi aşmış olurduk ve istifa etmemiz gerekirdi. Futbolda oyunun kuralları değişti. Kulübümüzün varlığını ve ekonomisini riske atmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Neymar’ın rekor bonservis bedeli karşılığında PSG’ye transfer olmasıyla ilgili sorulara ise Fernandez, “Basında yazıldığı gibi mayıs ayında bize teklif gelmedi. Dedikodular temmuz ayında çıktı. Futbolcu bize haber verdiğinde transferle ilgili resmi bilgi sahibi olduk. Bu transferi önceden bilemezdik. Transfer pazarının değiştiği çok açık. Tartışma konusu yapılan Barcelona değil. Zaten UEFA’nın dün aldığı kararla PSG hakkında soruşturma başlatması, bunu gösterdi” cevabını verdi.

TRANSFER POLİTİKASI KÖTÜ

Barcelona yöneticileri, sözleşmesi uzatıldığı yönündeki açıklamaya rağmen henüz resmi imzayı atmayan Lionel Messi konusunda taraftarlardan rahat olmasını istedi: “Kulüp, Messi’nin sözleşme yenileyeceğini açıklarken bunu iki tarafın adına yaptı. Şu anda tek eksik olan, bürokratik işlemlerin gerçekleşmesi. Hiçbir sorun yok.” şeklinde görüş belirtti.

İspanyol basını, transfer döneminde Neymar ve Cristian Tello’yu satarak kasasına 226 milyon euro koymasına rağmen Dembele, Paulinho, Nelson Semedo ve Gerard Deulofeu transferlerine 229.5 milyon euro harcayan Barcelona’nın, kötü bir transfer politikası izlediğini ve taraftarın yöneticilerden özür veya istifa beklediğini iddia etmişti.