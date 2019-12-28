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Basketbol
Haber Giriş: 28.12.2019 - 10:57,Son Güncelleme:/

Furkan Korkmaz müjdesi! Bu gece 03:00'te Misli.com'da CANLI...

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Furkan Korkmaz müjdesi! Bu gece 03:00'te Misli.com'da CANLI...

Amerikan Basketbol Ligi'nde mücadele eden milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, AmericanAirlines Arena'da Miami Heat'e konuk olacak.

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz günlerde Detroit Pistons karşısında 21 sayı atarak kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, Milwaukee Bucks potasına da 15 sayı bırakmıştı.

Dün gece Orlando Magic deplasmanında sadece 7 sayıda kaldı ama 3 ribaunt ve 2 top çalma ile savunma tarafında aktif bir görüntü sergiledi. Bu gece ise rakip Miami Heat olacak!

Philadelphia 76ers, AmericanAirlines Arena'da kazanabilir mi?

Hemen Misli.com'a üye ol - 1,70'lik iddaa oranıyla Furkan Korkmaz'ın takımına oyna!

Furkan Korkmaz müjdesi Bu gece 03:00te Misli.comda CANLI...

NBA'de TEK MAÇ fırsatları ve CANLI BAHİS keyfi de Misli.com'da!

Her gece basketbolun yıldızları Amerikan Basketbol Ligi'nde parkeye çıkıyor ve birbirinden çekişmeli maçlara imza atıyor.

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Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ın Miami Heat deplasmanında oynayacağı maç CANLI yayınla Misli.com'da olacak!

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Furkan Korkmaz müjdesi Bu gece 03:00te Misli.comda CANLI...

MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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