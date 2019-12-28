Furkan Korkmaz müjdesi! Bu gece 03:00'te Misli.com'da CANLI...

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz günlerde Detroit Pistons karşısında 21 sayı atarak kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, Milwaukee Bucks potasına da 15 sayı bırakmıştı.

Dün gece Orlando Magic deplasmanında sadece 7 sayıda kaldı ama 3 ribaunt ve 2 top çalma ile savunma tarafında aktif bir görüntü sergiledi. Bu gece ise rakip Miami Heat olacak!

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