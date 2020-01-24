Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üç sezondur takımımızın formasını giyen ve Basketbol Süper Ligi'ne çıkmamızda emekleri geçen Erbil Eroğlu ve bu sezon takıma katılan Mykal Riley ile anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş bulunuyoruz. İki sporcumuza da emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!