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Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 20:17,Son Güncelleme:/

Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı

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Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Erbil Eroğlu ve Mykal Riley'in sözleşmeleri feshedildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üç sezondur takımımızın formasını giyen ve Basketbol Süper Ligi'ne çıkmamızda emekleri geçen Erbil Eroğlu ve bu sezon takıma katılan Mykal Riley ile anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş bulunuyoruz. İki sporcumuza da emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Frutti Extra Bursasporda Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı

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