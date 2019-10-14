Fransa - Türkiye: 1-1

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili taraf, Fransa oldu. İlk 15 dakikalık bölümün ardından özellikle Kingsley Coman ve Antoine Griezmann'ın geliştirdiği üst üste ataklarla gol arayan Fransa Milli Takımı oyuncularına, ay-yıldızlıların kalecisi Mert Günok geçit vermedi.

Türkiye, ikinci devrede oyunu dengeleyerek rakip kaleye gitmeye başladı. Fransa, teknik direktörü Didier Deschamps'ın ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Olivier Giroud ile golü bularak 1-0 öne geçti. Giroud, elemelerdeki 5. golünü kaydetti.

Milli takım, 82. dakikada kazanılan duran topta Kaan Ayhan'ın fileleri havalandırmasıyla 1-1'i yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da 19'ar puana yükseldi. Gruptaki ilk maçı rakibine karşı 2-0 kazanan Türkiye, ikili averajda Fransa'nın önünde yer alarak liderliğini korudu.

Üçüncü sıradaki İzlanda ise sahasında Andorra'yı 2-0 yenerek 15 puana çıktı.



- Şenol Güneş'in hamleleri



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlıların Fransa karşısında mücadelenin ilk yarısında etkisiz kalması sonucu ikinci devreye oyuncu değişikliğiyle başladı.

İkinci yarıya Okay Yokuşlu'yu kenara alıp Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna sürerek başlayan Güneş, 53. dakikada ise sakatlanan Mehmet Zeki Çelik'in yerine Kaan Ayhan'a forma şansı verdi.

Deneyimli teknik adam son oyuncu değişikliği hakkını 81. dakikada kullandı. Ozan Tufan kenara gelirken Cenk Tosun oyuna dahil oldu.



- Golden sonra asker selamı



A Milli Takım'ın Kaan Ayhan ile 82. dakikada bulduğu gol, Stade de France'ta büyük coşku oluşturdu. Kaan Ayhan'ın kafa golüyle tüm futbolcular, gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı. Futbolcular, Arnavutluk maçında olduğu gibi bir kez daha asker selamıyla attıkları golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti. Bu arada golden sonra futbolcuların asker selamı, televizyonda gösterilmedi.



- Kaan Ayhan, Fransa'yı yine boş geçmedi



Oyuna ikinci yarıda dahil olan milli futbolcu Kaan Ayhan, Fransa'ya bir kez daha gol atma başarısı gösterdi. Gruptaki ilk maçta da Fransa filelerini havalandıran Kaan, deplasmanda da gol bularak takımına bir puanı getirdi. Moldova'ya da bir gol atan milli futbolcunun elemelerdeki gol sayısı 3'e çıktı.



- Karşılaşma sonunda coşkulu sevinç



Ay-yıldızlı futbolcular, mücadelenin bitmesiyle alınan bir puanın ve Fransa deplasmanından lider dönmenin sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Karşılaşmanın ardından tribünlere giden milli oyuncular, taraftarlara eşlik ederek tezahüratta bulundu.



- Fransa'ya karşı ilk beraberlik



A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı ilk beraberliğini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Fransa ile 3'ü resmi olmak üzere yaptığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 defa mağlup oldu. Bu maçlarda 5 kez fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 13 gol gördü.



- Türk taraftarlar deplasman atmosferi yaşattı



Statta yer alan 30 bin civarında Türk futbolsever, maç öncesi ve sırasında tezahüratlarıyla ev sahibi Fransa Milli Takımı'na deplasman havası yaşattı. Fransa Milli Takımı oyuncuları ısınmak için sahaya çıkarken ve maç sırasında Türk taraftarlar tarafından yoğun şekilde ıslıklandı. Milli futbolcular, ısınmaya çıkarken büyük destek gördü. Çok sayıda Türk bayrağıyla tribünleri dolduran ay-yıldızlı taraftarlar, maç boyunca milli takımı destekledi. Taraftarlar, maç sırasında "En büyük asker, bizim asker" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında Türkiye, Fransa’ya konuk oldu. Fransa 76’ncı dakikada Giroud’un attığı golle öne geçerken, 81’inci dakikada Kaan Ayhan’ın attığı golle skora denge geldi. Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü.

17’nci dakika sol kanattan ceza sahasına giren Griezmann’ın şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Sissoko’nun gelişine yaptığı vuruşta kaleye giden topu Mert Günok yumruklarıyla uzaklaştırdı.

21’inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Coman’ın ortasında Griezmann kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Mert’te kaldı.

36’ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Griezmann’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık skorla sona erdi.

56’ncı dakikada sol kanattan topla hareketlenen Herhahndez’in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

62’nci dakikada Türkiye, mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can’ın savunmanın arkasına attığı uzun topta Hakan Çalhanoğlu bekletmeden Burak Yılmaz’ı gördü. Burak’ın Mandanda ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

70’inci dakikada Fransa sol kanattan korner kazandı. Coman’ın ortasında ceza sahasındaki Varane kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76’ncı dakikada Fransa öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Griezmann ortaladı. Giroud’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

81’inci mücadeleye eşitlik geldi. Kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu ortaladı. Arka direkteki Kaan Ayhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

88’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ikone, ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci Mert gole izin vermedi.

Mücadele başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü

MİLLİLERE TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımı’nı Fransa’ya konuk olduğu mücadelede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan ve Erdal Bahçıvan ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Selim Soydan da yalnız bırakmadı.