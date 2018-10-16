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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.10.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Fransa Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa Almanya maçı ile UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'de mücadele devam ediyor. Ev sahibi Fransa'nın evinde konuk edeceği Almanya, 2014 yılından bu yana galip gelemediği Mavi Beyazlılar karşısında gol şansı arayacak. İki komşu ülkenin karşılaşacağı mücadele, grup içinde dengeleri değiştirecek. Peki, Fransa Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Avrupa futbolunun önemli isimlerini kadrosunda bulunduran iki ülkenin karşılaşması öncesi bazı detaylar

Fransa Almanya maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunlarının yakından takip edeceği karşılaşma, Stade de France'da oynanacak. Almanya'nın sonuncu olduğu grupta, Fransa ise 4 puanla sürdürdüğü liderliğini koruyabilmek için galibiyete odaklanacak. Peki, Fransa Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FRANSA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Almanya maçı, 16 Ekim Salı günü saat 21.45'te Stade de France'da oynanacak. Sırp hakem Milorad Mazic'in yöneteceği karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

ALMANYA'DA LÖW BİLMECESİ

ALMAN milli takımının Fransa karşılaşması öncesi Joachim Löw'ün milli takımda kalıp kalmaması tartışması iyice alevlendi. Löw'e olan destek ve güven çok azaldı. Almanya'nın etkili gazetelerinden Bild'in Löw'ün milli takımda kalıp kalmamasıyla ilgili yaptırdığı ankete 100 bin kişi katıldı. 'Löw milli takım için hala doğru teknik adam mı 'sorusuna 90 bin kişi 'Hayır' cevabını verdi. Bu durum da gösteriyor ki Almanya'nın salı akşamı oynanacak maçta alacağı olumsuz bir sonuç, Löw'ün milli takımdaki sonunu getirebilir. Hatta milli takım kadrosunun baştan aşağı yenilenmesi de söz konusu olabilir.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Almanya 2018 Dünya Kupası'nda tarihi başarısızlığa imza attı. Panzerler gruptan çıkamadan şampiyonaya veda edince Löw'ün görevinde kalıp kalmaması tartışılmaya başlandı. Dünya şampiyonasının ardından üç milli maç oynayan Almanya, sadece bir kez kazandı. Fransa ile 0-0 berabere kaldı. Peru'yu 2-1 yendi. Hollanda'ya ise 3-0 kaybetti. Üç maçın üçünde de beklenen futbolu oynayamayan Almanya, gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sadece iki gol atabildi. O da Peru'ya karşı gol buldu. Fransa ve Hollanda maçlarında sıfır çekti. Bu olumsuz sonuçlar sonunda Löw'ün milli takımdaki geleceğine ilişkin tartışmalar daha da büyüdü.

BAŞARIYA DOYMUŞ İSİMLER
Löw dünya şampiyonasında başarısız olan milli takım kadrosunda değişiklik yapmadı. Aynı kadroyla oynamayı sürdürdü. Hummels. Neuer, Müller, Boateng ve Toni Kroos gibi başarıya doymuş, her kupayı kaldırmış futbolcularla şampiyonada hüsran yaşadı. Bu isimlerle Fransa ve Hollanda karşısına çıktı. Aldığı sonuç yine hüsran. Hollanda maçı sonrası takımdaki genç futbolcularda kalitenin eksik olduğunu söyledi. Fransa maçı öncesi kendisini de bağladı. Salı akşamı oynanacak maça yine benzer isimlerle çıkar ve kaybederse bu kez hem kendisinin hem de bu isimlerin sonunu hazırlayacak. Zaten çok az olan güven ve destek tamamen yok olacak. Mbappe ve arkadaşları Almanya'yı farklı yenerse panzerlerde deprem kaçınılmaz olacak. Löw'ün kalması imkansız hale gelecek. Bu nedenle Fransa ile saat 20.45'de oynanacak maç Löw için her şey anlamına geliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa;

Alphonse Areola

K

Samuel Umtiti

D

Lucas Hernandez

D

Benjamin Pavard

D

Raphael Varane

D

Paul Pogba

O

N'Golo Kante

O

Blaise Matuidi

O

Kylian Mbappe

F

Antoine Griezmann

F

Olivier Giroud

F

Almanya;

Manuel Neuer

K

Joshua Kimmich

D

Jonas Hector

D

Mats Hummels

D

Jerome Boateng

D

Matthias Ginter

D

Toni Kroos

O

Emre Can

O

Timo Werner

F

Thomas Müller

F

Mark Uth

F

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