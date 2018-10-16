Fransa Almanya maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunlarının yakından takip edeceği karşılaşma, Stade de France'da oynanacak. Almanya'nın sonuncu olduğu grupta, Fransa ise 4 puanla sürdürdüğü liderliğini koruyabilmek için galibiyete odaklanacak. Peki, Fransa Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FRANSA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Almanya maçı, 16 Ekim Salı günü saat 21.45'te Stade de France'da oynanacak. Sırp hakem Milorad Mazic'in yöneteceği karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

ALMANYA'DA LÖW BİLMECESİ

ALMAN milli takımının Fransa karşılaşması öncesi Joachim Löw'ün milli takımda kalıp kalmaması tartışması iyice alevlendi. Löw'e olan destek ve güven çok azaldı. Almanya'nın etkili gazetelerinden Bild'in Löw'ün milli takımda kalıp kalmamasıyla ilgili yaptırdığı ankete 100 bin kişi katıldı. 'Löw milli takım için hala doğru teknik adam mı 'sorusuna 90 bin kişi 'Hayır' cevabını verdi. Bu durum da gösteriyor ki Almanya'nın salı akşamı oynanacak maçta alacağı olumsuz bir sonuç, Löw'ün milli takımdaki sonunu getirebilir. Hatta milli takım kadrosunun baştan aşağı yenilenmesi de söz konusu olabilir.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Almanya 2018 Dünya Kupası'nda tarihi başarısızlığa imza attı. Panzerler gruptan çıkamadan şampiyonaya veda edince Löw'ün görevinde kalıp kalmaması tartışılmaya başlandı. Dünya şampiyonasının ardından üç milli maç oynayan Almanya, sadece bir kez kazandı. Fransa ile 0-0 berabere kaldı. Peru'yu 2-1 yendi. Hollanda'ya ise 3-0 kaybetti. Üç maçın üçünde de beklenen futbolu oynayamayan Almanya, gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sadece iki gol atabildi. O da Peru'ya karşı gol buldu. Fransa ve Hollanda maçlarında sıfır çekti. Bu olumsuz sonuçlar sonunda Löw'ün milli takımdaki geleceğine ilişkin tartışmalar daha da büyüdü.

BAŞARIYA DOYMUŞ İSİMLER

Löw dünya şampiyonasında başarısız olan milli takım kadrosunda değişiklik yapmadı. Aynı kadroyla oynamayı sürdürdü. Hummels. Neuer, Müller, Boateng ve Toni Kroos gibi başarıya doymuş, her kupayı kaldırmış futbolcularla şampiyonada hüsran yaşadı. Bu isimlerle Fransa ve Hollanda karşısına çıktı. Aldığı sonuç yine hüsran. Hollanda maçı sonrası takımdaki genç futbolcularda kalitenin eksik olduğunu söyledi. Fransa maçı öncesi kendisini de bağladı. Salı akşamı oynanacak maça yine benzer isimlerle çıkar ve kaybederse bu kez hem kendisinin hem de bu isimlerin sonunu hazırlayacak. Zaten çok az olan güven ve destek tamamen yok olacak. Mbappe ve arkadaşları Almanya'yı farklı yenerse panzerlerde deprem kaçınılmaz olacak. Löw'ün kalması imkansız hale gelecek. Bu nedenle Fransa ile saat 20.45'de oynanacak maç Löw için her şey anlamına geliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa;

Alphonse Areola K Samuel Umtiti D Lucas Hernandez D Benjamin Pavard D Raphael Varane D Paul Pogba O N'Golo Kante O Blaise Matuidi O Kylian Mbappe F Antoine Griezmann F Olivier Giroud F

Almanya;