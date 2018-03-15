Fortnite tutkunlarına sevindirici haber
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fortnite Battle Royale artık mobil cihazlarda da oynanabilecek.
Epic Games tarafından yapılan açıklamada PC, PlayStation 4, Xbox One ve Mac platformlarında oynanabilen oyunun bundan böyle iOS cihazlarda da oynanabileceği belirtildi.
Fortnite adresine giderek formu dolduran oyuncular aldıkları davet mailini tıkladıktan sonra App Store üzerinden oyunu indirebilecekler. Davet alan oyuncular arkadaşlarını da davet edebileceği özel kodlar kazanacak.
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