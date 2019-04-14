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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.04.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Formula 1’in 2019 kazananı Lewis Hamilton kimdir?

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Formula 1’in 2019 kazananı Lewis Hamilton kimdir?

Formula 1’in 2019 kazananı Lewis Hamilton oldu. Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Peki, Formula 1’in 2019 kazananı Lewis Hamilton kimdir?

Çin'de koşulan Formula 1 tarihinin 1000'inci yarışını Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. Hamilton'ı takım arkadaşı Valtteri Bottas takip ederken; Mercedes, 3. yarışı da 1-2 tamamladı. İşte, Lewis Hamilton’un hayatına ilişkin bilgiler...

Formula 1'de yarışan ilk siyâhi pilot olan Lewis Carl Hamilton, 7 Ocak 1985 tarihinde dünyaya geldi. 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer oldu. 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.

YARIŞ HAYATI

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaştı.

Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçti.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı gösterdi. 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başardı. 2008 formula 1 yarışında 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon oldu ve formula 1 tarihinde en genç ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etti. 2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes 'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklandı. 2014 sezonunda kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazandı. Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 dünya pilotlar şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etti ve 4. pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.

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