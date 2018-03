Formula 1'de yeni sezon büyük yeniliklerle geliyor

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'in yeni sezonu, 25 Mart'taki Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak. Organizasyonun ticari haklarının Liberty Media'ya geçtiği 2017 sezonundaki kadar radikal olmasa bile bu yıl da teknik bakımdan değişiklikler yaşanacak.



Atmosferik V8 yerine turboşarjlı V6 motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren Mercedes'in büyük üstünlüğüne sahne olan Formula 1'deki bazı kurallar da değişecek.



Pilotları "hale" koruyacak

Formula 1 sürücüsü Jules Bianchi ve IndyCar'da mücadele eden Justin Wilson'ın kafalarına aldıkları darbeler nedeniyle hayatlarını kaybetmelerinin ardından gündeme gelen kokpit koruması, 2018 otomobillerinin en dikkati çeken kısmı olacak.



Aracın kokpitine monte edilen karbon fiber-titanyum karışımı aparata, ay ve bazı yıldızların çevresinde görülen ışık çemberine benzerliğinden ötürü halo (hale) ismi verildi. Aparatla pilotların, kaza sırasında kopan lastik ve parçalardan korunması hedefleniyor.

Bağlantı noktalarıyla beraber 10 kilonun üstünde yük getiren kokpit koruması sebebiyle otomobillerin asgari ağırlığı 733 kiloya çıktı. Araca binmeyi oldukça zorlaştırdığı için eleştirilen hale ayrıca sürücüleri kilolu olan takımları için de daha fazla dezavantaj oluşturacak.



Yarış sayısı 21'e çıktı, motor kullanımı 3'e düştü

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki yarış sayısı, 20'den 21'e yükseldi. Uzun yıllardır F1'e ev sahipliği yapan Malezya'nın yerine Fransa ve Almanya, programa dahil edildi. Böylece Fransa 9, Almanya Grand Prix'si ise bir yıl aranın ardından takvime döndü.

Yarış sayısının artmasına rağmen her otomobil, sezon boyunca 4 yerine 3 motor kullanabilecek. Pilotların 3 güç ünitesi kullandıktan sonra ceza alması, üreticileri daha dayanıklı motorlar yapmaya zorlayacak.



Üreticilere ceza almaksızın iki kez motorlarını güncelleme fırsatı verilmesi, mühendisleri, performans ile dayanıklılık arasında seçim yapmak zorunda bırakacak.



Hiper yumuşak lastik seçeneği

Formula 1'in lastik sağlayıcısı Pirelli, sert, orta, yumuşak, süper yumuşak ve ultra yumuşağın dışında hiper yumuşak hamurlu lastiği de bu sezon takımların kullanımına sunacak.



Pirelli, ürün gamındaki en hızlı seçenek hiper yumuşağın, ultra yumuşak hamurlu lastiğe göre bir turda 0.7 saniyeye kadar avantaj sağladığını söylüyor. Hiper yumuşak lastiklerin kenar çizgileri pembe renkte olacak.



Önceki sezonlarda turuncu renkteki sert hamurlu lastiğin kenar çizgileri, açık mavi olacak. Turuncu rengin verildiği süper sert hamurla beraber slick (desensiz) lastik sayısı 7'ye çıkacak.



"Köpekbalığı yüzgeci" artık yok

Otomobillerin uzadığı ve genişlediği, lastik ebatlarının büyüdüğü 2017'de takımlar arasında trend haline gelen "köpekbalığı yüzgeci"nin kullanımı yasaklandı. Motor muhafazasının üstünde yer alan "köpekbalığı yüzgeci" adındaki parça gibi "T kanat"lar da yeni araçlarda kullanılamayacak.



Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ayrıca otomobilin yüksekliğini, direksiyon açılarına göre değiştirerek aerodinamik performansı artıran aktif süspansiyon sistemlerine de izin vermedi.



Modeller yerine çocuk yarışçılar

Liberty Media, belki Hollywood'daki cinsel taciz olaylarına karşı çıkan "Me Too" (Ben de) hareketinin de etkisiyle yarış öncesi piste dizilen otomobillerin yanında duran kadın modellerin, 2018 sezonundaki hiçbir Grand Prix'de yer almamasına karar verdi.



Yalnızca Formula 1 yarışlarını değil, hafta sonu yapılan Formula 2 ve GP3 mücadelelerini de içeren değişiklik kapsamında pilotlara, kadın modellerin yerine çocuklar eşlik edecek. Çocuklar, karting veya Formula'nın küçükler kategorisinde yarışanlar arasından seçilecek.



1976'dan bu yana bir kadın pilotun start almadığı Formula 1'de, Willams-Mercedes'in takım direktör yardımcısı Claire Williams dışında üst düzey bir kadın yönetici de bulunmuyor.



Yeni yüzler, yeni ortaklıklar

Formula 1 kariyerini sonlandıran Felipe Massa'dan boşalan Williams-Mercedes koltuğuna, Sergey Sirotkin oturacak. 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen 33 yaşındaki Robert Kubica da Williams-Mercedes'in test pilotu olacak.



Sirotkin gibi Formula 1'deki ilk deneyimini yaşayacak F2 şampiyonu Charles Leclerc de İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo ile işbirliği yapan Sauber takımında yarışacak. Sauber ayrıca kadın sürücü Tatiana Calderon'u, 2018 için test pilotluğuna getirdi.



Ferrari'nin bir önceki sezondaki motorlarını kullanan Sauber, Alfa Romeo ile yaptığı ortaklık sonrası Ferrari'nin güncel güç üniteleriyle yarışacak.



McLaren takımı, Honda ile geçirdiği 3 başarısız sezon sonrası Renault motorlarını kullanmaya karar verdi. Honda ise Toro Rosso takımının yeni motor sağlayıcısı oldu.