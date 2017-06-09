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Formula 1'de yeni durak Kanada - CANLI YAYIN

Türkiye'nin en çok takip edilen ve en profesyonel şekilde düzenlenen Formula 1 Sanal Turnuvası'nda yeni durak Montreal Gilles Villeneuve pisti. Pilotlar hızlı ve bir o kadar tuzaklarla dolu bu pistte kıyasıya bir mücadeleye girişecekler. 

Hürriyet Haber
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Hurriyet WEB TV'den canlı olarak yayınlanacak yarış 9 Haziran Cuma gecesi saat 22:00'da gerçekleştirilecek.

İki hafta önce yapılan Monaco Grand Prix'sinde şampiyona lideri Cem Korkmaz olaylı yarışı kazanmış ve 25 puanın sahibi olmuştu. Yarışta ikinci sırayı sürpriz bir şekilde Force India takımından Serdar Dikici alarak gözleri üzerine çekmişti. Dikici aldığı bu 18 puanla şampiyonada da 46 puanla 4. sıraya yükselmiş oldu.

Monaco'dan önceki iki yarışı kazanan Ferrari pilotu Mehmet Bayrak Monaco'nun ritmine ayak uyduramayarak pistten sadece 6 puanla ayrılabildi. Buna rağmen Bayrak şampiyonada Korkmaz'ın 37 puan arkasında ikinci sıradaki yerini koruyor.

Kanada GP öncesinde yarışçılar arasında heyecan büyük. Sezon sonunda turnuvamızın sponsoru olan Mercedes-AMG'nin verdiği ödül pilotlarımızı heyecanlandırıyor. Sezon sonunda şampiyon pilotumuz Intercity İstanbul Park'ta Mercedes AMG performans araçları ve deneyimli eğitmenlerle tam bir gün sürüş eğitimi alacak.

Monaco sonrası verilen 2 haftalık arada yarışçılar Kanada GP için hazırlıklarını tamamladılar. Motorsport.com ve Ortombo.com'un düzenlediği Türkiye'nin en önemli Formula 1 sanal turnuvasının 7. yarışı bu gece saat 22:00'da Cihangir Perperik'in sunumuyla canlı olarak karşınızda olacak.

Formula 1de yeni durak Kanada - CANLI YAYIN

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