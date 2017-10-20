Formula 1'de heyecan ABD'de sürecek!

Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu yarın TSİ 00.00'da başlayacak. Yarış ise 22 Ekim Pazar günü TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 16 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur ve Japonya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 306 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 247

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 234

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 192

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 148

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 540 puan

2. Ferrari - 395

3. Red Bull - 303

4. Force India - 147

5. Williams - 66