Formula 1'de Ferrari Vettel Leclerc kazasının şokunu yaşıyor!
17 Kasım akşamı koşulan Formula 1 Brezilya GP'sinde Ferrari taraftarlarını üzecek bir hadise gerçekleşti. Ferrari'nin iki başarılı pilotu Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, frenaj noktasında birbirlerine çarparak kaza geçirdi. Vettel ve Leclerc'in bu kazası hem teknik ekipte hem de taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Leclerc ve Vettel'in yarış dışı kalması ile Formula 1 Brezilya GP'nin kazananı Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Cezası dolayısıyla 14. sıradan başlayan Leclerc,11 turda kazandığı ivme ile yarışta önemli bir aşama kaydetmişti. Yarışın bitmesine son 5 tur kala Vettel ile Leclerc arasında yaşanan kaza ise Formula 1 tutkunlarında şok etkisi yarattı. Ferrari'nin iki pilotu, frenaj noktasında birbirlerine temas etti. Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Böylece iki takım oyuncusu da Brezilya GP'de saf dışı kaldı.
Yarış sonrası açıklama yapan Leclerc, herhangi bir sonuca varmadan önce kazanın görüntüsünü görmek istediğini söyledi. Vettel ise yarış sonrası ilk açıklamasında kazanın takım için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.
Yarışın kazananı Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hatadamga vurdu. pic.twitter.com/kXcZMjg310
2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hatadamga vurdu. pic.twitter.com/kXcZMjg310—Spor Arena (@sporarena) November17, 2019
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