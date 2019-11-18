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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.11.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Formula 1'de Ferrari Vettel Leclerc kazasının şokunu yaşıyor!

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Formula 1'de Ferrari Vettel Leclerc kazasının şokunu yaşıyor!

17 Kasım akşamı koşulan Formula 1 Brezilya GP'sinde Ferrari taraftarlarını üzecek bir hadise gerçekleşti. Ferrari'nin iki başarılı pilotu Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, frenaj noktasında birbirlerine çarparak kaza geçirdi. Vettel ve Leclerc'in bu kazası hem teknik ekipte hem de taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Leclerc ve Vettel'in yarış dışı kalması ile Formula 1 Brezilya GP'nin kazananı Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Cezası dolayısıyla 14. sıradan başlayan Leclerc,11 turda kazandığı ivme ile yarışta önemli bir aşama kaydetmişti. Yarışın bitmesine son 5 tur kala Vettel ile Leclerc arasında yaşanan kaza ise Formula 1 tutkunlarında şok etkisi yarattı. Ferrari'nin iki pilotu, frenaj noktasında birbirlerine temas etti. Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Böylece iki takım oyuncusu da Brezilya GP'de saf dışı kaldı. 

Yarış sonrası açıklama yapan Leclerc, herhangi bir sonuca varmadan önce kazanın görüntüsünü görmek istediğini söyledi. Vettel ise yarış sonrası ilk açıklamasında kazanın takım için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.

Yarışın kazananı Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

 

Formula 1de Ferrari Vettel Leclerc kazasının şokunu yaşıyor

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