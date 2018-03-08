Formula 1 devi espor takımı kurdu
Formula 1 ekiplerinden Renault artık espor sahnesinde olacak.
Geçtiğimiz yıl bir espor takımı kuran Formula 1 pilotu Fernando Alonso’dan sonra bu kez pistlerin en iyi takımlarından Renault bu alanda olacağını açıkladı.
Team Vitality ile anlaşan Renault ilk olarak Rocket League Championship Series Europe’da yarışacak. Formula 1’de de var olmak için girişimlerini sürdüren ekip kadrosunu Philip Paschmeyer, Victor Locquet ve Sandro Holzwarth ile anlaştı.
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