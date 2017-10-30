FM 2018'de "eşcinsel" sürprizi

Tam sürümün çıkmasına iki hafta kala, teknik direktörlük simulasyonunun beta versiyonu oyunseverler tarafından oynanıyor, yeni özellikler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Oyundaki en büyük sürpriz ise gay futbolcuların eşcinsel olduklarını açıklayabilmesi. Oyunun yapımcısı Sports Interactive (SI) söz konusu özelliğin ‘newgens’ denilen aşağıdan yetişen sahte oyuncularda geçerli olduğunu açıkladı.

“Gerçek oyuncularda bunu yapamıyoruz çünkü gerçek hayatta kimin eşcinsel olup olmadığını bilmiyoruz. Yanlış biri için açıklama yapmayı istemeyiz.”

Ancak gerçek hayatta eşcinsel olduğunu söyleyen LA Galaxy forveti Robbie Rogers gibi oyuncuların bilgileri beta versiyonda güncellenmemiş görünüyor. SI, bu oyuncuların ilerleyen dönemde ekleneceğini belirtiyor.

SI yöneticileri bu özelliği eklemeden önce spor ve eğlence dünyasında eşcinsel olduğunu açıklayan isimlere görüştü ve onların hikayelerini de dinledi. Öte yandan bu özellik ile ilgili bazı gerçekçi kısıtlamalar da mevcut. Homoseksüelliğin yasak olduğu ülke vatandaşları ya da o ülkelerin liglerinde oynayan futbolcular eşcinsel olduğunu açıklamayacak.

Spor dünyasındaki homofobiyi azaltmayı amaçlayan bu yeni özellik ayrıca oyunun kendisine de etki edecek. Gay futbolcular ekonomik anlamda takımlarına katkıda bulunacak.

“Biz açıklamayı yapan bir oyuncunun çok zorluk çekmeyeceğine inanıyoruz. LGBT kitlesi çok güçlü ve onların desteği ile yeni bir taraftar desteği oluşacak kulüp daha fazla ürün satma imkanı bulacak.”

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