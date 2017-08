FİORENTİNA'DA FENOMEN OLABİLİR

Geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund'a transfer olan ancak Alman ekibinin zengin hücum rotasyonunda düzenli forma şansı bulamayan Emre Mor'un kulüpteki geleceği merak konusu.

Bundesliga ekibi 20 yaşındaki futbolcuyu daha fazla şans bulması için kiralamayı düşünürken, gelen transfer tekliflerine de sıcak bakabileceği konuşuluyor. Serie A ekibi Fiorentina'nın milli futbolcu için 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülürken, Emre Mor'u yakından tanıyan Fatih Terim genç yıldız hakkındaki fikirlerini İtalyan basınıyla paylaştı.

2000/01 sezonunda Fiorentina'yı çalıştıran Terim, Emre Mor'un potansiyelini gerçeğe dönüştürmesi hâlinde ileride Mor Menekşeler'in sembol oyuncusu olabileceğini söyledi.

''İhtiyacı olan tek şey güven''

''Onu Türkiye Milli Takımı'na kazandırmak için her şeyi yaptık ve Euro 2016'dan önce hızlıca bu süreci bitirdik'' diyen eski Türkiye Futbol Direktörü, ''Emre her an fark yaratabilecek, diğerlerinden farklı bir oyuncu. İtalya Ligi ve Fiorentina gibi zorlu yerleri biliyor. Kentin ona vereceği sevgiyle güzel şeyler yapacaktır. İhtiyacı olan tek şey güven. İngilizce konuşabildiği için çabuk uyum sağlayacaktır ama İtalyancayı da çabuk öğrenir. Etrafındakilerin ona güvendiğini hissetmeli. Eğer bunu hissederse harika işler yapar'' sözleriyle genç futbolcunun güvene ihtiyaç duyduğunun altını çizen Terim, "Serie A'da zorluk çekeceğini düşünmüyorum. La Liga veya Premier Lig gibi diğer büyük liglere de uyum sağlar. O genç bir fuybolcu ve sadece zamana ihtiyacı var. Üzerine proje kurulabilecek birisi. Gerçek bir yetenek, genç, çok hızlı, yetenekli ve sıradışı bir sol ayağa sahip. Fiorentina taraftarlarının gelecekteki idolü olabilir'' diyerek milli futbolcunun Floransa'da fenomen olma potansiyeline sahip olduğunu iddia etti.