Finalin adı belli oldu!

Cumartesi günü Team Aurora’yı 3-1 yenen Oyunfor.Crew’in ardından aynı skorla 1907 Fenerbahçe’yi mağlup eden BAU SuperMassive, 22 Nisan’da yapılacak Kış Mevsimi’nin finalistleri olmayı başardı.
Kadrosunu tamamen yerli oyunculardan kuran ve ligi birinci sırada bitirerek KMF’ye yarı finalden katılma hakkını elde eden SuperMassive, Şampiyonluk Ligi puan rekorunu kırarak 32 puan toplamıştı.
League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali 22 Nisan Cumartesi günü Maslak Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek.