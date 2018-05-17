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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
17.05.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Final Four ne zaman? Final Four hangi kanalda?

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Final Four ne zaman? Final Four hangi kanalda?

Final Four için geri sayım başladı. Avrupa basketbolunun en iyisinin belirleneceği Final Four mücadeleleri, bu yıl Belgrad'da düzenlenecek olan mücadelelerin ardındna belirlenecek. Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Diğer eşleşme ise Real Madrid ile CSKA Moskova arasında gerçekleşecek. Peki, Final Four basketbol maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında detaylı bilgiler

Final Four maçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz yılın şampiyon temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un da aralarında bulunduğu Final Four mücadeleleri, bu yıl Belgrad'da oynanacak. Karşılaşmalar ekranlardan canlı izlenebilecek. Peki, Final Four maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

FİNAL FOUR MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa basketbolunun en büyüğünün belirleneceği Final Four mücadeleleri, 18 Mayıs Cuma günü saat 19.00 ve 22.00'da oynanacak. 19.00'da Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. 22.00'da ise CSKA Moscow-Real Madrid maçı oynanacak. Bu mücadeleler Nesine.com ve Bein Sports 3 kanallarından canlı izlenebilecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 999(L:155,5)Fenerbahçe - Zalgiris
    1
    Üstü
    1,70
    11921kez oynandı
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FİNAL MAÇI 20 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş’un da yer aldığı THY Avrupa Ligi Final Four organizasyonu yarın başlıyor. 31’inci kez yapılacak olan organizasyon, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Fenerbahçe Doğuş, Final Four organizasyonunun ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Stark Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 19:00’da başlayacak. Temsilcimiz bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde İspanyol Real Madrid ve Rusya’dan CSKA Moskova eşleşmesinin galibiyle 20 Mayıs tarihinde Avrupa şampiyonluğu mücadelesi verecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 998Cska Moskova -(1,5h-3,5h) Real Madrid
    1
    İM1/1
    2,25
    6445kez oynandı
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ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ KEZ FİNALDE

Sarı-lacivertliler, bu sene çeyrek final dördüncü maçında Baskonia’yı 3-1’lik seriyle eleyerek üst üste 4’üncü kez Final-Four’a kaldı.

Final Four’a katıldığı ilk senesinde 4’üncü olan temsilcimiz, ikinci senesinde finalde CSKA Moskova’ya kaybederek ikinci olmuştu. Sarı-lacivertliler, geçen sene de İstanbul’da düzenlenen Final-Four’da ise kupayı kaldırmıştı.

Bu arada Fenerbahçe Doğuş’un Sırp antrenörü Zeljko Obradovic de ilk kez yönettiği bir takımı üst üste 4’üncü kez Final Four’a çıkardı. 22 yıllık Euroleague kariyerinde 16 kez Final Four gören ve 9 kez şampiyonluğa ulaşan Obradovic de temsilcimizle 4’üncü kez üst üste Final Four heyecanı yaşayacak.

OBRADOVİC: "KENDİ ÜLKEMDE, KENDİ ŞEHRİMDE DÜZENLENMESİ ÇOK GÜZEL"

Zeljko Obradovic, Final Four 2018’in Belgrad’da düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi ülkemde, kendi şehrimde düzenlenmesi çok güzel. Eminim müthiş bir taraftar desteği olacak. Tüm biletlerin satıldığını biliyorum. Final Four nerede olursa olsun orada yer almak çok güzel bir duygu" diyerek, heyecanını paylaşmıştı.

FENERBAHÇE, LİTVANYA EKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe Doğuş, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’la 1998 yılından bu yana 12 defa karşılaştı ve bu maçların 8’inden galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf misafir takımlar oldu. İstanbul’daki mücadeleyi Zalgiris 89-90 kazanırken, Kaunas’ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı ise Sarı-lacivertliler 78-85 galip bitirdi.

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