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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.04.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Final Four 2019 ne zaman ve nerede oynanacak? 2019 Final Four eşleşmeleri

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Final Four 2019 ne zaman ve nerede oynanacak? 2019 Final Four eşleşmeleri

Final Four maçları ne zaman ve nerede oynanacak sorusu, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bileti almasının ardından gündemde yer aldı. Peki, 2019 Final Four eşleşmeleri nasıl oldu? İşte, Final Four'un ne zaman oynanacağı ve detaylı bilgiler

Final Four maçları, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun tur atlaması üzerine araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıların ardından yakından takip edilmeye başlanan Fenerbahçe Beko, bu yıl da Final Four aşamasında mücadele edecek. Peki, Final Four 2019 ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, eşleşmeler ve detaylı bilgiler

FİNAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Final-Four mücadeleleri 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tek eleminasyonlu maçların yarı finali 17 Mayıs Cuma günü, final müsabakası ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final Four bu yıl İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek.

Final Four eşleşmelerinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes-FC Barcelona Lassa maçının kazananı,

CSKA Moscow ile Real Madrid karşılaşacak.

THY AVRUPA LİGİ'NDE PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENMİŞTİ?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen'in yer aldığı THY Avrupa Ligi Normal Sezon'unda puan tablosu şu şekilde şekillendi;

1Fenerbahçe Beko30255
2CSKA Moscow30246
3Real Madrid30228
4Anadolu Efes302010
5FC Barcelona Lassa301812
6Panathinaikos301614
7Saski Baskonia SAD301515
8Zalgiris Kaunas301515
9Olympiakos301515
10Maccabi FOX Tel Aviv301416
11Bayern München301416
12EA7 Olimpia Milano301416
13BC Khimky30921
14Gran Canaria30822
15Buducnost Podgorica30624
16Darüşşafaka Tekfen30525

Fenerbahçe turu Litvanya’da aldı

Fenerbahçe ise Final-Four biletini Litvanya’da aldı.

Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas ile karşılaştığı seride İstanbul’dan 1-1 ile deplasmana gitti ve burada da turu 3-1 ile tamamladı. Fener böylece üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı. Fenerbahçe ayrıca son 3 senedir Euroleague’de final oynadı.

CSKA Moskova, ev sahibi saf dışı bıraktı

Final-Four’un ev sahibi Saski Baskonia da CSKA Moskova ile mücadele etti.

Rusya’da başlayan seri iki takımda 1’er galibiyet aldı. Moskova temsilcisi, İspanya deplasmanında rakibini 2 maçta da mağlup ederek, Baskonia’yı turnuva dışında bıraktı.

En çekişmeli eşleşme Efes - Barca

Play-Off turunun en çekişmeli mücadelesi ise kuşkusuz Anadolu Efes - Barcelona arasında yaşandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan serinin ilkini Efes, ikincisini Barca kazandı. İspanya’daki ilk müsabakadan galip ayrılan lacivert-beyazlılar, İstanbul’da kaybettiği saha avantajını eline geçirdi. Palau Blaugrana'daki son maçı alan Barcelona, seriyi 2-2’ye getirdi.

Play-Off turuna son çıkacak takımın belli olacağı mücadele 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

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