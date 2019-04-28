Final Four 2019 ne zaman ve nerede oynanacak? 2019 Final Four eşleşmeleri
Final Four maçları ne zaman ve nerede oynanacak sorusu, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bileti almasının ardından gündemde yer aldı. Peki, 2019 Final Four eşleşmeleri nasıl oldu? İşte, Final Four'un ne zaman oynanacağı ve detaylı bilgiler
Final Four maçları, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun tur atlaması üzerine araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıların ardından yakından takip edilmeye başlanan Fenerbahçe Beko, bu yıl da Final Four aşamasında mücadele edecek. Peki, Final Four 2019 ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, eşleşmeler ve detaylı bilgiler
FİNAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Final-Four mücadeleleri 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tek eleminasyonlu maçların yarı finali 17 Mayıs Cuma günü, final müsabakası ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final Four bu yıl İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek.
Final Four eşleşmelerinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes-FC Barcelona Lassa maçının kazananı,
CSKA Moscow ile Real Madrid karşılaşacak.
THY AVRUPA LİGİ'NDE PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENMİŞTİ?
Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen'in yer aldığı THY Avrupa Ligi Normal Sezon'unda puan tablosu şu şekilde şekillendi;
|1
|Fenerbahçe Beko
|30
|25
|5
|2
|CSKA Moscow
|30
|24
|6
|3
|Real Madrid
|30
|22
|8
|4
|Anadolu Efes
|30
|20
|10
|5
|FC Barcelona Lassa
|30
|18
|12
|6
|Panathinaikos
|30
|16
|14
|7
|Saski Baskonia SAD
|30
|15
|15
|8
|Zalgiris Kaunas
|30
|15
|15
|9
|Olympiakos
|30
|15
|15
|10
|Maccabi FOX Tel Aviv
|30
|14
|16
|11
|Bayern München
|30
|14
|16
|12
|EA7 Olimpia Milano
|30
|14
|16
|13
|BC Khimky
|30
|9
|21
|14
|Gran Canaria
|30
|8
|22
|15
|Buducnost Podgorica
|30
|6
|24
|16
|Darüşşafaka Tekfen
|30
|5
|25
Fenerbahçe turu Litvanya’da aldı
Fenerbahçe ise Final-Four biletini Litvanya’da aldı.
Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas ile karşılaştığı seride İstanbul’dan 1-1 ile deplasmana gitti ve burada da turu 3-1 ile tamamladı. Fener böylece üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı. Fenerbahçe ayrıca son 3 senedir Euroleague’de final oynadı.
CSKA Moskova, ev sahibi saf dışı bıraktı
Final-Four’un ev sahibi Saski Baskonia da CSKA Moskova ile mücadele etti.
Rusya’da başlayan seri iki takımda 1’er galibiyet aldı. Moskova temsilcisi, İspanya deplasmanında rakibini 2 maçta da mağlup ederek, Baskonia’yı turnuva dışında bıraktı.
En çekişmeli eşleşme Efes - Barca
Play-Off turunun en çekişmeli mücadelesi ise kuşkusuz Anadolu Efes - Barcelona arasında yaşandı.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan serinin ilkini Efes, ikincisini Barca kazandı. İspanya’daki ilk müsabakadan galip ayrılan lacivert-beyazlılar, İstanbul’da kaybettiği saha avantajını eline geçirdi. Palau Blaugrana'daki son maçı alan Barcelona, seriyi 2-2’ye getirdi.
Play-Off turuna son çıkacak takımın belli olacağı mücadele 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.
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