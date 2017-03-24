Final biletleri satışa çıktı!

2017 sezonunun İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşecek ilk büyük finalinin kıyasıya bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. League of Legends tutkunları, 24 Mart’tan itibaren Biletix üzerinden Kış Mevsimi Finali biletlerini satın alabilecekler.
League of Legends’da yılın ilk büyük finaline sayılı günler kala, mücadelenin biletleri de satışa sunuldu. Binlerce LoL tutkununu aynı çatı altında buluşturan Kış Mevsimi Finali’nin bu yıl da büyük bir heyecan içinde geçmesi bekleniyor. Kış Mevsimi Finali biletlerine 24 Mart tarihinden itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek. Zorlu Kış Mevsimi sonrası finale kalan iki takım, espor dünyasının İstanbul Volkswagen Arena’daki bu önemli buluşmasında, kozlarını paylaşacak.