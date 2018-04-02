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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.04.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Filistinlilerin sesi; Celtic taraftarı

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Filistinlilerin sesi; Celtic taraftarı

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'in taraftarları, futbol dışındaki konulara gösterdikleri hassasiyet ve yaşanan haksızlıklara karşı verdikleri mücadeleyle dikkati çekiyor

Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlileri, lig maçı sırasında salladıkları Filistin bayraklarıyla destekleyen Celtic taraftarları, geçmişte de bu tip hassasiyetleriyle adlarından söz ettirdi.

Hayatta kalmak için İrlanda'dan İskoçya'ya göç eden halk tarafından kurulan köklü kulübün taraftarları, karşılaşmalar sırasında açtıkları pankart, bayrak ve düzenledikleri yardım kampanyalarıyla mağdurların sesi olmaya devam ediyor.

İsrail'e tepki

Celtic taraftarları, son olarak 31 Mart'ta takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin anısına, karşılaşma boyunca Filistin bayrakları salladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu birçok Filistinli hayatını kaybetmişti.

ABD'ye tepki

İskoçya temsilcisi Celtic'in taraftarları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına, açtıkları pankartla tepkide bulundu.

Celtic taraftarları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını, geçen sene 10 Aralık'ta 2-2 berabere kaldıkları Hibernian deplasmanında açtıkları pankartla eleştirdi.

Kendilerine ayrılan deplasman tribününde Trump'ın kararına tepki gösteren İskoç taraftarlar, pankartta "Kudüs, Filistin'dir" ifadesine yer verdi.

Filistin'e destek ceza getirdi

Celtic taraftarları, Hapoel Beer-Sheva ile 17 Ağustos 2016'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu ilk maçının öncesinde Filistin bayrakları açtı.

Filistin'i desteklemek amacıyla yapılan bu davranış, UEFA'nın kulübe para cezası vermesine neden oldu.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, maçta Filistin bayrağı açılması nedeniyle İskoç kulübünü 10 bin avro para cezasına çarptırdı.

Filistinli çocuklar harçlıklarını bağışladı

Batı Şeria'daki Ed-Dehişa Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinli çocuk, UEFA'nın Celtic'e verdiği para cezasını ödemek için harçlıklarını bağışladı.
Beytüllahim yakınlarında bulunan İbda Kulübü binası önünde toplanarak İskoç takımına destek içerikli dövizler taşıyan çocuklar, daha sonra UEFA'nın takıma verdiği para cezasının karşılanması için harçlıklarını topladı.

Filistinliler için yardım kampanyası düzenlendi

Celtic'in taraftarları, kulübe verilen para cezasının ardından Ağustos 2016'da Filistin için yardım kampanyası da düzenledi.
Green Brigade (Yeşil Tugay) adlı taraftar grubu öncülüğünde bir internet sayfasında yardım kampanyası başlatıldı.

Yardım kampanyasına ilişkin, "UEFA'nın dar görüşlü ve siyaseten partizanca tutumunu, futbola olumlu bir katkıya dönüştürmekte kararlıyız ve bu yüzden #matchthefineforpalestine kampanyasını başlatıyoruz. 15 bin sterlin toplamayı amaçlıyoruz. Bağışlanan para, Beytüllahim’deki Aida Mülteci Kampı’na eşit olarak paylaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Halk ve rahipler tarafından kuruldu

İrlanda’da sadece tarladaki değil ambarlardaki tüm patateslere etki eden ve yaklaşık 5 yıl süren kıtlık, Celtic Kulübünün kurulmasının başlangıç noktası oldu.
Tarihe Büyük İrlanda Patates Kıtlığı olarak adını yazdıran bu hadise sonucu bölgeden büyük göçler yaşandı.

Bir grup İrlandalı, hayatta kalmak adına İskoçya'ya göç etti. Katolik ağırlıklı bu topluluk, Katolik rahiplerin de katkısıyla İskoçya’nın doğusuna yerleşti.
Yeniden bir düzen kuran ve yaşama adapte olmaya çalışan halk, futbola kayıtsız kalamadı. Rahipler ve halk, ortaklaşa olarak Katoliklerin takımı olarak nitelendirilen bir futbol takımı kurdu. Takımın tabanı yoksul halk ve kilise eşrafından oluştu. 6 Kasım 1887’de kurulan bu takıma, Keltlerden dolayı Celtic
adı verildi.

Celtic Kulübü, köklü tarihinde 48 lig, 37 İskoçya Kupası, 17 İskoçya Lig Kupası ve 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.



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