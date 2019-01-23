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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Kaynak: İHA
23.01.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Filenin Sultanları’nın rakipleri belli oldu

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Filenin Sultanları’nın rakipleri belli oldu

2019 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda kuralar çekildi. Macaristan, Polonya ve Slovakya ile birlikte ev sahibi 4 ülkeden biri olan Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile mücadele edecek. Millilerimiz maçlarını Ankara’da oynayacak.

İlk kez dört ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Macaristan, Polonya, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda kura çekimi yapıldı. 24 takımın Avrupa Şampiyonu olmak için mücadele edeceği şampiyona A Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın rakipleri Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan oldu. Şampiyona 23 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. A Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, maçlarını Ankara’da oynayacak.

Kura çekimi sonrası 2019 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: TÜRKİYE, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan
B Grubu: Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya
C Grubu: Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya
D Grubu: Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre

Boriçiç: “Türkiye Federasyonu'na ev sahipliği için teşekkür ediyoruz”

Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boriçiç, Türkiye’nin kura çekimi için yapmış olduğu ev sahipliğinden çok memnun kaldıklarını belirterek, “Avrupa voleybol ailesi adına Türkiye Voleybol Federasyonu'na bizi iyi bir şekilde karşıladıkları için teşekkür ediyorum. 24 takım ilk kez mücadele edecek. Elemeleri geçen takımlara teşekkür ediyorum. İlk kez katılan federasyonlara da teşekkür ediyorum. Geleneksel bir şampiyona bu organizasyon. Artık voleybolu daha fazla geliştirme şanımız var. Avrupa voleybolu önemli bir konuma ulaştı. Olimpiyatta en güçlü dallardan birisi voleybol. Biz antrenör ve oyuncularla beraber Avrupa voleybolunu geliştirmek istiyoruz. Bütün federasyonlara bol şans diliyorum. Tekrar Türkiye Voleybol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Her takıma başarılar diliyorum” dedi.

Üstündağ: “Turnuvayı en iyi şekilde gerçekleştireceğiz”


Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise 2019 yılının Türkiye’de voleybolun 100. yılı olduğunu belirterek, “Bu büyük organizasyonun Türkiye’ye gelmesinde büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu sene ilk kez 4 ülkenin katılımıyla bir şampiyonaya imza atacağız. Finaller Ankara’da olacak. TVF olarak çok sayıda organizasyona imza attık. Biz ev sahipliği yaptığımız organizasyonlarda dünyada ve Avrupa'da öne çıktık. Bu turnuvayı da en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. 2019 senesi Türkiye’de voleybolun oynanmasının 100. yılı. Ankara seyircisinin finallerde bize yine büyük destek vereceğini düşünüyorum. Takımımız da ülkemizi kabartacak sonuçlara imza atmasını temenni ediyoruz. CEV yetkilerine, organizasyonun bütün paydaşlarına ve Voleybol ailemize başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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