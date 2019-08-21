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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
21.08.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası serüveni başlıyor

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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası serüveni başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası yolculuğuna başlıyor. 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu dört ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada, Filenin Sultanları birbirinden güçlü rakipleri karşısında şampiyonluk için ter dökecek.

Orkid’in Cesaret Sponsoru olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli çalıştırıcı Giovanni Guidetti önderliğinde yeni bir başarı hikâyesine kanat çırpmaya hazırlanıyor. İlk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ev sahipliğiyle 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 CEV EuroVolley’de (Avrupa Voleybol Şampiyonası) yarışacak Filenin Sultanları, 2003 yılında Ankara’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndan 16 yıl sonra yeniden madalya hedefliyor.

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu maçları Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Milliler A grubunda şampiyonanın favorilerinden Sırbistan’ın yanı sıra, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile mücade edecek.

Türkiye, sırasıyla 23 Ağustos’ta Yunanistan, 24 Ağustos’ta Finlandiya, 26 Ağustos’ta Bulgaristan, 28 Agustos’ta Fransa ve 29 Agustos’ta Sırbistan ile karşılaşacak. Grubunda ilk 4 sırayı alan takımların üst tura çıkacağı turnuvada; grup maçlarından sonraki tüm maçlara Türkiye ev sahipliği yapacak.

Avrupa Şampiyonası’nın programı; 1 Eylül’de son 16 maçları, 4 Eylül’de çeyrek final karşılaşmaları, 7 Eylül’de yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Kazananın belli olacağı final karşılaşması ise 8 Eylül Pazar günü oynanacak.

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