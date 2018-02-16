Filede haftanın programı belli oldu!
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Efeler Ligi'nde ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Galatasaray-Beşiktaş (Burhan Felek)
15.00 Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
17.00 VakıfBank-Seramiksan (VakıfBank Spor Sarayı)
18 Şubat Pazar:
14.00 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
17.00 İlbank-Halkbank (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)
- EFELER LİGİ
Yarın:
13.00 Beşiktaş-Ziraat Bankası (BJK Akatlar)
14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Torul)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor (Kula)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango (Haldun Alagaş)
Öte yandan, Efeler Ligi'nin 20. haftasında 14 Şubat Çarşamba günü oynanan karşılaşmada İnegöl Belediyespor, deplasmanda Afyon Belediyespor Yüntaş'ı 3-1 yendi.
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