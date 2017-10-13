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Filede haftanın programı!

Voleybol Efeler Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hürriyet Haber
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
17.00 Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
15 Ekim Pazar:
13.30 Maliye Piyango-Zirat Bankası (TVF Başkent)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (GS Park Voleybol)
16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş (Gümüşhane Torul)
16.00 Fenerbahçe-Halkbank (Metro Enerji)
17.00 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

FileHaftanın Programı
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