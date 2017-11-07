Fikret Orman'a Barcelona tepkisi! Flaş sözler...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Barcelona kulübü ve Barselona şehrine dair sarf ettiği sözler, Avrupalı futbolseverlerin diline düştü. Reddit adlı tartışma platformunda açılan başlıkta Orman'ın, "İspanya'da Barselona diye bir şehir var. Barcelona kulübünü çıkarırsanız şehir önemini yitirir" ifadeleri tartışıldı. Öne çıkan eleştiriler şöyle:

-BestEve (Barcelona): Görünüşe göre Orman, Barça'yı övmeye çalışmış ama hem şehri hem de kulübü aynı anda aşağılamayı başarmış. Etkileyici!

-MexicansInParis (Man United): Elbette, kim dünyanın en güzel ve kültürel şehirlerinden birini ziyaret etmek ister ki!

-Kokin33 (Monaco): Bence Fikret Orman'ın bunu Asyalı turistlere söylemesi gerekiyor. (Fotomaç)