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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Fikret Orman kimdir?

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Fikret Orman kimdir?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. Başkanı Fikret Orman'ın bir süredir birlikte olduğu Tuğba Cokşun ile nikah masasına oturacağı iddia edildi. Futbol dünyasının yakından tanıdığı Fikret Orman, Sedef Orman ile olan 20 yıllık evliliğini 2012 yılında noktalamıştı. Peki, Fikret Orman kimdir?

Türk inşaat mühendisi, iş adamı, Spor yöneticisi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. Başkanı Fikret Orman, 4 Kasım 1967 tarihinde dünyaya geldi. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde yaptı. İki çocuğu olan Fikret Orman, Orsan Yedek Parça San. ve Knorr-Orsan Ticari Araç Sis. Ltd. şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

2000-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulunda yöneticilik yaptı.

2012 yılında Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olmasıyla birlikte boşalan Beşiktaş JK başkanlığı için aday olan Fikret Orman, seçimlerde Nazmi Koca ve Bülent Deriş ile yarışmıştır. Seçimlerde kullanılan 4545 oyun 4027'sini alan Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı oldu.

Bir önceki seçimden yalnızca 1.5 yıl sonra tüzük gereği 16 Haziran 2013 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde Serdal Adalı'yla yarıştı. Bu seçimde 5988 geçerli oyun 3850'sini alarak 3 yıllığına yeniden başkan seçildi

Fikret Orman önderliğinde 2013 Haziran ayında İnönü Stadyumunun yıkımına başlanmış, aynı yerde inşa edilen Vodafone Arena 11 Nisan 2016'da Beşiktaş'ın Bursaspor'u 3-2 yendiği karşılaşma ile açıldı.

Mayıs ayında tek aday olarak girdiği genel kurulda 3.kez Beşiktaş başkanlığına seçildi

Ormanın BJK başkanlığı zamanı Beşiktaş futbol takımı 2015-2016 ve 2016-2017 yılında Süper Lig şampiyonluğunu kazandı ve kulüp ilk kez 3. yıldızını armasına ekledi.

 

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