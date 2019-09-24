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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
24.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

FIFA 2020 Türkiye’de ilk kez Metropol İstanbul’da!

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FIFA 2020 Türkiye’de ilk kez Metropol İstanbul’da!

Dünyada en çok oynanan oyunlardan biri olan ve Türkiye’de merakla beklenen FIFA serisinin en sonuncusu “FIFA 2020”, 26 Eylül Perşembe günü Metropol İstanbul’da düzenlenecek lansmanda futbol severlerle buluşacak.

Metropol İstanbul, 26 Eylül Perşembe günü saat 12:00’de ilk kez halka açık olarak gerçekleştirilecek FIFA 2020 lansman partisinde, birbirinden önemli isimleri ağırlayacak. Fernando Muslera ve Anıl Piyancı’nın katılımıyla düzenlenecek lansmanda Güntekin Onay, İsmail Şenol, Seyhan Şaşko, Bora Koçyiğit, Hakan Baş, Emir Aral, Serdar Ekrem Şirin gibi isimler de yer alacak.

Büyük derbi canlı yayınlanacak

FIFA 2020’nin ilk kez oynanacağı lansmanda ilk maç sürpriz isimlerle dolu. Muslera ve Anıl Piyancı’dan oluşan bir takım ünlü spor insanları, Güntekin Onay ve İsmail Şenol’la karşılaşacaklar. Bein Sports’tan canlı olarak yayınlanacak bu zorlu mücadeleyi başarılı spor spikeri Seyhan Şaşko aktaracak.

Gün boyu etkinlik serisi

FIFA 2020 lansman partisinde günboyu birbirinden eğlenceli aktiviteler ve paneller yer alacak. Katılımcılar saat 18.00’e kadar alandaki birçok bilgisayarda EA Sports FIFA’nın dünden bugüne piyasaya çıkan tüm oyunlarını tecrübe etme imkanı bulacaklar. Saat 15.00’te Murat Yenersoy’un moderatorlüğünde Sergen (FutTorun), Ege Arseven, Yunus FC’nin katılımıyla “Gamer Paneli”, 16.30’da Seyhan Şaşko’nun moderatörlüğünde Bora Koçyiğit, Emir Aral, Hakan Baş ve Serdar Ekrem Şirin “E-Spor’un Geleceği Paneli” etkinlikleri gerçekleştirilecek.

FIFA 2020 lansman partisi, başarılı rapci Anıl Piyanci’nin vereceği halka açık konserle saat 22.00’de son bulacak.

 

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