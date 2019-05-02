FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final başlıyor!
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçları yarın Belçika'nın Antwerp kentinde başlayacak.
Organizasyonda, İtalya'nın Virtus Bologna, Almanya'nın Brose Bamberg, İspanya'nın Iberostar Tenerife ve Belçika'nın Telenet Giants Antwerp takımları mücadele edecek.
Yarı finalde TSİ 19.30'da Virtus Bologna-Brose Bamberg, TSİ 22.15'te de Iberostar Tenerife-Telenet Giants Antwerp maçları oynanacak.
Kupada şampiyon 5 Mayıs Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.
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