FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç programı belli oldu
Türkiye'den Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç programı belli oldu.
Banvit'in Fransa'nın Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan'ın Almanya'nın Medi Bayreuth ve Pınar Karşıyaka'nın Yunanistan'ın PAOK takımıyla mücadele edeceği son 16 turunda ilk maçlar 6-7 Mart'ta, rövanşları ise 13-14 Mart'ta oynanacak.
Türk temsilcilerinin ilk maçlarını deplasmanda oynayacağı eşleşmelerde program (TSİ) şöyle:
İlk maçlar
6 Mart Salı:
20.30 PAOK - Pınar Karşıyaka
20.30 Stelmet Enea Zielona (Polonya) - Monaco (Fransa)
7 Mart Çarşamba:
20.00 Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa)
20.30 AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya)
22.00 Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan
22.00 EWE Baskets (Almanya) - MHP Riesen (Almanya)
22.30 Nanterre 92 - Banvit
22.30 UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar (İspanya)
Rövanş karşılaşmaları
13 Mart Salı:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth
22.00 MHP Riesen - EWE Baskets
22.30 Monaco - Stelmet Enea Zielona
14 Mart Çarşamba:
20.00 Pınar Karşıyaka - PAOK
20.00 Banvit - Nanterre 92
20.30 CEZ Nymburk - AEK
22.30 Iberostar - UCAM Murcia
22.30 Strasbourg - Neptunas
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