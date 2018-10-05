FIBA Kadınlar EuroBasket 2019’un maskot oylaması başladı
Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın maskotunu belirlemek için oylama başladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) belirlenen üç maskotu turnuvanın resmi internet sayfası üzerinden oylamaya sundu. Oylama sonucunda en fazla oy alan maskot, turnuva boyunca organizasyonlarda yer alacak.
“Pick and Roll”, “Swisha” ve “Bounce” adlı maskotlar arasında düzenlenen oylamaya katılmak için tıklayınız.
FIBA Kadınlar EuroBasket 2019 Elemeleri’nde Belarus, Polonya ve Estonya ile B Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alarak grubunda 8 puanla lider durumda bulunuyor. Potanın Perileri elemelerde kalan maçlarında 17 Kasım’da deplasmanda Polonya, 21 Kasım’da ise Kayseri’de Belarus ile karşılaşacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, 8 grubu lider tamamlayan takımlar ve gruplarını ikinci sırada tamamlayan en iyi 6 takım EuroBasket 2019’a gitmeye hak kazanacak.
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