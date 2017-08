Festivalin yıldızı League of Legends oldu!

Festival ve fuar alanındaki renkli etkinlikler, yarışmalar, söyleşiler, atölyeler ve konserler ile gençler eğlenceye doydu. Ama fuarda benim ilgimi çeken çok daha ayrı bir alan vardı. Büyük ihtimal ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Tabii ki de League of Legends!

Etkinlikte dikkatimi çeken tek bir şey oldu ve ilk başta onu söylemek istiyorum: Fuarda League of Legends için geniş bir alan ayrılmış olması. Altını çizerek söylüyorum, fuarda. Festival alanı zaten açık alan olduğu için oradaki katılımcıların normal olarak geniş bir alanı vardı evet. Ama fuar için ayrılan kapalı alana baktığımız zaman en büyük alanın League of Legends olduğunu gördüm. Ayrıca en fazla etkileşimi sağlayan ve kalabalığı çeken alan da burasıydı.

Dev etkinlik alanında Riot ekibi ile söyleşiler, bilgi yarışmaları, yayıncılar ve oyuncular ile soru-cevap etkinliği ve sinematik gösterimler için bir topluluk sahnesi ve Üniversite Ligi ile ARAM turnuvaları için de ayrı bir espor sahnesi vardı. Ben dekorasyonu ve düzenlemeyi çok beğendim. Yoğun bir kalabalık olmasına rağmen hiç izdiham ve kargaşa yaşanmadı.

Topluluk sahnesindeki söyleşiler çok keyifli ve yer yer komikti. Riot ekibi zaten çok samimi bir aile. Yayıncı ve oyuncular desen zaten hepsinin sayısız hayranı ve seveni var. Etkileşimin yüksek olduğu bir sahneydi diyebilirim. Bunun dışında bizlerin katılabileceği bilgi yarışmaları da yapıldı. Ben ilk başta katılmak için biraz çekindim çünkü KPSS soruları gibi zor geldi, baya detay sormuşlar. Sonra baktım 5'e 5 takımlar arasında yapılıyor, elbet birimizden doğru yanıt çıkar hallederiz diye düşündüm sonuçta bu da bir takım oyunu, tabii birazcık da cesaret ile hemen atladım sahneye. Bizim takım kazanınca da Teemo şapkası, anahtarlık ve bilekliğin de sahibi oldum. Ki Teemo şapkası için ayılıp bayılan biriydim, artık kafamdan çıkarmam herhalde. Tabi bizim takımdaki çocuklar sağ olsun. Kendimi yaşlı hissettim, benden birkaç yaş ufak olan gençler bizden daha bilgili çıktı. Takdir ettim gençler, oynamaya devam edin!

Küçük sahnenin yanındaki alanda birçok yayıncı ve oyuncu ile tanışma şansınız vardı. Sıraya girerek onlardan imza alıp birlikte fotoğraf çekebiliyordunuz. Oradan çıktığınızda da hediye olarak size bileklik veriyorlardı. Ben açıkçası çok yayıncı izlemeyi seven biri değilim. Takip ettiğim birkaç kişi var, o kişiler arasından da sadece 1-2 gelmiş, onlarla tanıştım. Onun dışında takım oyuncularıyla da Gaming İstanbul olsun turnuvalar olsun falan daha önce tanışmıştım. O yüzden bu alanda ben çok vakit geçirmedim, ama gerçekten tanışmayı bekleyen öyle upuzun bir sıra vardı ki en sonunda ünlülerimiz bu alandan çıkıp dolanmaya başladılar. Böylelikle yakalayan onlarla konuşma ve fotoğraf çekme şansını daha rahat elde edebildi.

Etkinlik alanındaki bir diğer köşede de bir zaman tüneli vardı. Bu büyük panoda League of Legends'ın Türkiye'deki 5 senelik macerasını Topluluk, Espor ve Oynanış olarak fotoğraflarla görebildik. Ben sanırım en çok bu alanı sevdim. Nereden nereye gelmişiz ve kocaman bir aile olmuşuz, gerçekten keyifli bir zaman tüneliydi. Ortasına da TBF kupası koymuşlar, bir an alıp kaçırmak istemedim değil. Zaman tüneli alanının hemen yanında ve karşısında fotoğraf alanları vardı. İsterseniz büyük League of Legends karakter posterleri önünde, isterseniz de "Yok bu beni kesmez daha gerçekçi olsun" diyorsanız da oyun yüklenme alanında fotoğraf çekebiliyordunuz. Birkaç şampiyonun silahlarını getirmişler, ben hemen support olarak Tresh'in fenerini kaptığım gibi Alt koridor fotoğrafımı çektim.

Espor sahnemize gelince de, seyirciler arasından bilet numaraları ile burada ARAM turnuvaları yapıldı, kazanan gençlere şapka hediye edildi. Riot ekibi ile yayıncı ve oyuncuların karşılaşma maçlarını da izledik. Tabii asıl unutmamamız gereken şey ise Üniversite Ligi'ydi. BAU Esports Blue, Meva Esports Club, Hacettepe Reignover ve Team Lane Guardian takımları arasında düzenlenen Üniversite Ligi, Hacettepe Reignover ve BAU Esports Blue takımlarının final karşılaşması ile sona erdi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılarak kupayı kaldıran takım ise Hacettepe Reignover oldu.

Esporu takip eden ve League of Legends dünyasını seven bu kalabalığın, sadece bir topluluktan da fazla olarak, kocaman bir aile olduğunu görmek beni çok sevindirdi. Şimdi bir sonraki etkinliği beklerken, kazandığımız Dehşet Yıldız Gangplank kostümleri ile bir el oyun atalım. Görüşmek üzere, GG WP!