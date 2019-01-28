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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
kaynak: Takvim - Fotoğraf: Depo Photos
28.01.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Fernandes bombası! İmzayı atıyor...

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Fernandes bombası! İmzayı atıyor...

Forvet transferini bir türlü bitiremeyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı. Portekizli orta saha Manuel Fernandes'in, sarı-kırmızılı takımla anlaştığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı iddia edildi.

Taraftarların sezonun ilk yarısından itibaren dört gözle golcü transferi beklemesine rağmen yönetim, Lokomotiv Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.

Kısa bir süre önce stoper Marcao'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı yönetimin, kadroda 1 forvet bile olmamasına rağmen önceliği diğer mevkilere vermesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Cimbom'un her konuda anlaştığı Fernandes'in bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Fernandes, böylelikle 5 sene sonra Türkiye'ye dönmüş olacak. Portekizli orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynadığı dönemde özel hayatındaki sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.

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