Fernandes bombası! İmzayı atıyor...
Forvet transferini bir türlü bitiremeyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı. Portekizli orta saha Manuel Fernandes'in, sarı-kırmızılı takımla anlaştığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı iddia edildi.
Taraftarların sezonun ilk yarısından itibaren dört gözle golcü transferi beklemesine rağmen yönetim, Lokomotiv Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.
Kısa bir süre önce stoper Marcao'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı yönetimin, kadroda 1 forvet bile olmamasına rağmen önceliği diğer mevkilere vermesi büyük bir şaşkınlık yarattı.
BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
Cimbom'un her konuda anlaştığı Fernandes'in bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Fernandes, böylelikle 5 sene sonra Türkiye'ye dönmüş olacak. Portekizli orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynadığı dönemde özel hayatındaki sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.
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