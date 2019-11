Fenerbahçe'ye Barcelona maçı öncesi De Colo'dan şok haber!

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, THY Euroleague'de Barcelona ile yapılacak maçta Fransız yıldızın oynamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague dokuzuncu hafta maçında Barcelona’ya konuk oluyor. 20 Kasım Çarşamba günü (yarın) TSİ 23:00’te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.



Ekibimiz, Barcelona mücadelesinin ardından 21 Kasım Perşembe sabahı Fransa’ya geçecek ve 22 Kasım Cuma günü TSİ 22:45’te ASVEL’e konuk olacak.



Fenerbahçe Beko’da son durum



Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 15 Kasım Cuma günü CSKA Moskova’ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 88-70 mağlup ayrıldı. Ekibimizde Kostas Sloukas 20, Derrick Williams ise 19 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de sekiz hafta sonunda iki galibiyeti bulunuyor.



Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise ING Basktbol Süper Ligi’nde çıktı. 17 Kasım Pazar günü Tofaş’a konuk olan ekibimiz, mücadeleyi 76-82 kazanarak sekizinci lig karşılaşmasında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 29 sayı, Ahmet Düverioğlu ise 15 sayı ve 9 ribaund istatistikleri üretti.



Takımımızda sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor.



Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları



Nando De Colo, son 11 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. Nando, son 11 EuroLeague maçının 10’unda en az 1 üç sayı isabeti buldu. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 14 ziyaretinde de hata yapmadı.



Ali Muhammed, EuroLeague’de kullandığı son 14 serbest atışta da isabet kaydetti.



Derrick Williams, son altı EuroLeague karşılaşmasında da en az 1 üç sayılık isabet buldu. Williams, son 9 EuroLeague maçının 8’inde en az 1 top çalmaya imza attı.



Nando De Colo, EuroLeague’de 22.0 verimlilik puanı ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor ve 20.9 sayı ortalamasıyla da ikinci sırada bulunuyor.



Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (417). Vesely, EuroLeague kariyerinde 829 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli dokuzuncu oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 142 toplam değer ile 12., ribaund istatistiğinde ise 1035 toplam değer ile 14. sırada yer alıyor.



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.9) faul atan oyuncu. Datome de bu sıralamada %90.8 ile yedinci sırada. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 2833 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer yedinci ismi. Nando, 709 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3177 ile sekizinci sırada. Nando, iki top çalma istatistiğine daha imza atması halinde bu alanda 200 barajını aşacak.



Ahmet Düverioğlu, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %66.1 iki sayılık atış yüzdesiyle bu organizasyonun en iyi sekizinci oyuncusu.



Kostas Sloukas’ın EuroLeague kariyerinde 808 asisti var ve lig tarihinin en iyi 12. ismi.



Nikola Kalinic dört top çalma istatistiğine daha imza atması halinde, bu alanda 200 barajını aşacak.



FC Barcelona hakkında



Dünyanın en saygın spor kulüplerinden biri olan Barcelona, aynı zamanda Avrupa’nın en önde gelen basketbol takımlarından birine sahip. 1940’lı yıllarda Kral Kupası’nı tam beş kez müzesine götüren Barcelona, tarihi için en özel dönemlerden birini Nacho Solozabal, Chicho Sibilio ve Juan Antonio "Epi" San Epifanio önderliğinde 1980’li yıllarda yaşadı. 1984 yılında EuroLeague finali oynayan Barcelona, 1985 ve 1986’da Saporta Kupası’nı, 1987’de de Koraç Kupası’nı kazandı. Katalan ekibi, 1980’li yıllarda altı İspanya Ligi şampiyonluğunu müzesine götürdü.

Audie Norris’i kadrosuna katan ve 1989-1991 yılları arasında üç kez üst üste Final Four oynayan Barcelona, bir kez yarı finalde, iki kez de finalde Jugoplastika Split’e kaybetti. 1990’lı yıllarda üç kez daha Final Four oynayan Barcelona, bu sezonlarda da çok istediği EuroLeague şampiyonluğuna ulaşamadı.



1999 yılında Koraç Kupası’nı ikinci kez kazanan Katalanlar, 2000’de de Final Four oynadı ancak ilk karşılaşmada Maccabi’ye yenilmekten kurtulamadı. 2003 yılında Final Four’a ev sahipliği yapan ve koç Svetislav Pesic yönetiminde, Dejan Bodiroga’nın önderlik ettiği kadroda Gregor Fucka, Sarunas Jasikevicius ve Juan Carlos Navarro gibi isimleri bir araya getiren Barcelona, yarı finalde CSKA’yı 76-71, finalde de Benetton Treviso’yu 76-65 yenerek ilk defa EuroLeague şampiyonluğuna erişti. 2006’da bir kez daha Final Four’a dönen ve 2007’de de Kral Kupası’nı kazanan Katalanlar, 2008-09 sezonunda Xavi Pascual yönetiminde bir İspanya Ligi şampiyonluğu daha aldı ancak Final Four’da ise CSKA engeline takıldı.



2009-10’da tarihi bir sezon yaşayan rakibimiz, Navarro, Ricky Rubio, Erazem Lorbek ve Pete Mickeal gibi isimlerin bulunduğu kadroyla 22 EuroLeague maçının 20’sini kazanarak ikinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. 2011’de ev sahipliği yapacağı Final Four’da bulunma şansını, o dönemde Zeljko Obradovic’in çalıştırdığı Panathinaikos’a kaybettiği 1-3’lük Play-off serisiyle kaçıran Barcelona, 2012’de Olympiakos, 2013 ve 2014’te ise Real Madrid tarafından Final Four ilk maçlarında durduruldu. Barcelona, 2011’de İspanya Ligi ve İspanya Kupası’nı, 2012’de İspanya Ligi’ni, 2013’te İspanya Kupası’nı ve 2014’te İspanya Ligi’ni tekrar kazandı.



Katalanlar, EuroLeague’de bir kez daha Final Four oynama hayalini 2016’da Lokomotiv Kuban’a, 2019’da ise Anadolu Efes’e Playoff’ta 3-2 elenerek kaçırdı.



1988’den bu yana toplamda 14 kez Final Four oynayan Barcelona’nın müzesinde 2 EuroLeague, 2 Koraç Kupası, 2 Saporta Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 18 İspanya Ligi, 25 İspanya Kral Kupası ve 6 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.







FC Barcelona’da son durum ve maç önü notları:



Yaz döneminde transfer sezonunun flaş takımı olan Barcelona’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Malcolm Delaney, Thomas Heurtel, Kevin Pangos, Pau Ribas, Leandro Bolmaro, Marcos Juani

Forvetler: Kyle Kuric, Alex Abrines, Adam Hanga, Sergi Martinez, Victor Claver, Nikola Mirotic, Rolands Smits

Pivotlar: Pierre Oriola, Ante Tomic, Brandon Davies, Artem Pusvotyi, Ibou Badji

Koç: Svetislav Pesic



Barcelona, bu sezon EuroLeague’de oynadığı sekiz maçta altı galibiyet elde etti. Rakibimiz, son EuroLeague maçında 14 Kasım Perşembe günü Real Madrid’e konuk oldu ve mücadeleyi 86-76 kaybetti. Bu karşılaşmada Nikola Mirotic 19, Ante Tomic 13 sayı üretti.



İspanya Ligi ACB’de dokuz maçta yedi galibiyeti bulunan Barça, son karşılaşmasında ise Estudiantes’i 94-72 ile geçti. Barcelona’da Brandon Davies 20, Ante Tomic 10 sayı üretti.



Barcelona’da Thomas Heurtel’in diz, Kevin Pangos’un ise ayak sakatlığı bulunuyor.



Pau Ribas, bu sezon EuroLeague’de ilk kez geçen hafta oynanan Real Madrid müsabakasında forma giydi.



Cory Higgins, EuroLeague’de oynadığı son 21 maçın 20’sinde en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Nikola Mirotic, son 11 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. Mirotic, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az 1 üçlük buldu. Mirotic, son 7 EuroLeague maçının 6’sında en az bir top çalmaya imza attı.



Kyle Kuric, son 5 EuroLeague mücadelesinde de en az 1 top çalmaya imza attı.



Nikola Mirotic’in bu sezon EuroLeague’de 19.1 sayı ortalaması var ve bu alanda en iyi beşinci oyuncu.



Cory Higgins’in bu sezon EuroLeague’de %60.0 üç sayı yüzdesi var ve bu alanda en iyi ikinci oyuncu.



Ante Tomic’in EuroLeague kariyerinde 1466 ribaundu var ve lig tarihinin en iyi dördüncü ismi. Tomic, toplam hücum ribaundunda 496, toplam savunma ribaundunda da 970 ile dördüncü sırada yer alıyor.



Ante Tomic, EuroLeague tarihinde 1092 iki sayılık isabet ile bu alanda en değerli isim. Hırvat yıldız, blok alanında da 149 toplam değer ile 10. sırada. Tomic’in EuroLeague tarihinde toplam 2674 sayısı var ve bu alanda en iyi 10. isim.



Thomas Heurtel’in EuroLeague kariyerinde 1173 asisti var ve bu alanda en iyi üçüncü isim.



Cory Higgins’in EuroLeague kariyerinde %48.3 üç sayı yüzdesi var ve bu alanda tüm EuroLeague tarihinin en iyi altıncı ismi. Birleşik Amerikalı şutör, bu istatistiğiyle aktif oyuncular arasında ise en iyisi olarak dikkat çekiyor.



Cory Higgins, 4 top çalma istatistiğine imza atması halinde, bu alanda EuroLeague’de 100 barajını aşacak.



Nikola Mirotic’in EuroLeague’de 500 ribaund barajını aşmasına 20 ribaund kalmış durumda.



Takım istatistikleri – hücum (Barcelona - Fenerbahçe Beko):



Atılan sayı: 82.4 – 73.1

2 sayı: %51.6 - %48.4

3 sayı: %39.4 - %37.5

Serbest atış: %78.2 - %73.8

Ribaund: 37.5 – 28.9

Asist: 18.0 – 16.0

Top çalma: 7.1 – 5.5

Blok: 2.0 – 1.8



Takım istatistikleri – savunma (Barcelona - Fenerbahçe Beko):



Yenilen sayı: 76.0 – 79.0

2 sayı: %49.4 - %52.8

3 sayı: %33.8 - %41.4

Serbest atış: %82.1 - %75.3

Ribaund: 32.9 – 34.8

Asist: 17.1 – 17.6

Top çalma: 7.8 – 6.3

Blok: 2.5 – 2.9



İstatistik liderleri (Barcelona - Fenerbahçe Beko):



Sayı: Mirotic 19.1, Higgins 12.9, Kuric 9.8 / De Colo 20.9, Williams 11.5, Sloukas 8.8

Ribaund: Mirotic 5.8 / Williams 4.8

Asist: Delaney 4.7, Hanga 3.3, Davies 2.8 / Sloukas 4.9, De Colo 2.6

Top çalma: Mirotic 1.4, Kuric 1.0, Claver 1.0 / Williams 1.4, Vesely 1.0

Verimlilik: Mirotic 19.1, Higgins 12.1, Davies 10.1 / De Colo 22.0, Williams 12.4, Sloukas 10.4



Geçmiş karşılaşmalar



Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague’de oynadığı 22 maçta 10 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, son yedi EuroLeague maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.



2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-82 Barcelona Lassa

2018-19 – Normal sezon – Barcelona Lassa 65-84 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon – Fenerbahçe Doğuş 86-82 Barcelona Lassa

2017-18 – Normal sezon – Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 68-65 Barcelona Lassa

2016-17 – Normal sezon – Barcelona Lassa 72-73 Fenerbahçe

2014-15 – Normal sezon – Barcelona 89-91 Fenerbahçe Ülker

2014-15 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-80 Barcelona

2013-14 – Top 16 – Barcelona 93-73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Top 16 – Fenerbahçe Ülker 73-76 Barcelona

2013-14 – Normal sezon – Barcelona 94-81 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 74-70 Barcelona

2012-13 – Top 16 – Fenerbahçe Ülker 60-99 Barcelona Regal

2012-13 – Top 16 – Barcelona Regal 100-78 Fenerbahçe Ülker

2010-11 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 69-75 Regal Barcelona

2010-11 – Normal sezon – Regal Barcelona 61-69 Fenerbahçe Ülker

2009-10 – Normal sezon – Regal Barcelona 89-55 Fenerbahçe Ülker

2009-10 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 59-82 Regal Barcelona

2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-85 AXA Barcelona

2007-08 – Normal sezon – AXA Barcelona 82-67 Fenerbahçe Ülker

2006-07 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 82-69 Winterthur Barcelona

2006-07 – Normal sezon – Winterthur Barcelona 84-70 Fenerbahçe Ülker

