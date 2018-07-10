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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
10.07.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe’nin yeni transferi Berke Özer kimdir?

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Berke Özer kimdir?

Fenerbahçe Kulübü, transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kulüp, kaleci Berke Özer ile anlaşmaya vardı. Berke Özer’in transfer edilmesi sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Peki, Fenerbahçe’nin yeni transferi Berke Özer kimdir?

Fenerbahçe, Altınordu'nun gelecek vadeden genç yeteneği Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı. Berke Özer, Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde bulunuyor. İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Berke Özer'in kariyerine ilişkin bilgiler!

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 İzmir’in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak başladı, daha sonra stoper mevkiinde futbola geçti. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Burada bir maçta penaltı atışlarını kurtarma yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti. 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısına geçiş yaptı. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.

16 Ağustos 2016'da Özer, TFF 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 14 Nisan 2017'de Boluspor ile oynanan maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü ve kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. Berke Özer, ilk maçında kalesini gole kapamayı başardı. O sezon bir maçta daha forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Takımın başkanı Seyit Mehmet Özkan, Özer'i yurtdışına satmak istediklerini ve futbolcu için 3 milyon euro bonservis belirlediklerini açıkladı. Berke Özer'in adı bu dönem Manchester City FC ile anıldı.İngiliz gazetesi The Guardian da Özer'i 60 "18 yaş altı yetenek" listesine dahil etti.

Milli takım kariyeri

2015'te U-15 milli takımı forması giyerek milli kariyerine başladı. 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan U-17 kadrosuna birinci kaleci olarak dahil edildi. Özer'in bütün maçlarda forma giydiği turnuvada Türkiye, yarı finale çıkma başarısı gösterdi ve 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Özer, bu turnuvanın da birinci kalecisi oldu. Ancak Türkiye grup aşamasında turnuvadan elendi. Özer ise üç maçta da forma şansı bulmuştu.

Genç kaleci Haziran 2017'de Fatih Terim tarafından üçüncü kaleci olarak Türkiye Milli Futbol Takımı kadrosunun Makedonya ve Kosova ile yapacağı maçların kadrosuna dahil edildi ancak forma şansı bulamadı.

 

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