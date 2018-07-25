Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew kimdir?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'in kim olduğu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe, Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı ve futbolcunun kişisel bilgileri merak edildi. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew kimdir?
17 Aralık 1989’da Fransa’nın Seclin bölgesinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2007 yazında Marsilya B’de başlayan Ganalı futbolcu, bir sezon A takımda forma giydikten sonra tecrübe kazanması için Lorient kulübüne kiralık olarak gönderildi. 3 sene boyunca Ligue 1'de farklı takımlara kiralanan Ayew, 2010-2015 yılları arasında ise Marsilya’da forma giymeyi sürdürdü. Kiralık olarak forma giyip tecrübe kazandıktan sonra kariyerinin en etkileyici sezonunu Marsilya formasıyla 2010-2011 sezonunda geçirdi. Sahaya çıktığı 51 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Ganalı oyuncu adını kısa sürede duyurdu. Ayew, Marsilya'da toplam 209 maçta 60 gol atıp, 25 asist üretti.
Futbol kariyerinin ilk yurt dışı transferini, bonservissiz bir şekilde Premier Lig ekiplerinden Swansea City’e giderek gerçekleştirdi. Swansea’da bir sezon geçirdikten sonra 24 milyon Euro bonservis bedeliye West Ham United’ın yolunu tutan oyuncu, takımının ligi 7. sırada bitirmesinde pay sahibi oldu. Bir sonraki sezon Teknik Direktör Slaven Bilic ile anlaşmazlığa düşen oyuncu, devre arasında 23 milyon Euro bedelle eski kulübü Swansea City’e döndü. Premier Lig kariyerinde 89 maça çıkan Ayew, 21 gol ve 12 asistlik performansıyla göz doldurdu.
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