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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.05.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık kimdir? İşte Metin Aşık'ın hayatı

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık kimdir? İşte Metin Aşık'ın hayatı

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Metin Aşık, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Spor camiasında büyük üzüntü yaratan haberin ardından, Metin Aşık'ın hayatı merak konusu oldu. Başarılı spor adamı, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık'ın kariyer hayatı ve biyografisi ile ilgili bazı bilgiler...

Eski spor adamı Metin Aşık, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapan Metin Aşık, acı haberin ardından spor camiasını yasa boğdu. Metin Aşık, Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etmişti. Peki, Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık kimdir?  İşte, merak edilenler...

METİN AŞIK'IN KARİYER HAYATI

Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır. Onun döneminde Fenerbahçe 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır. Metin Aşık döneminde Todor Veselinović, Ömer Kaner, Guus Hiddink, Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Vengloš teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur.

Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etti. Futbol takımı döneminde şampiyonluktan uzak kalırken, önemli galibiyetlere (Galatasaray'a karşı 3 sezonda 3 kez 5 gollü galibiyet, UEFA Kupası'nda iki kez ikinci tura yükselme, Harald Schumacher'in jübilesinde Bayern Münih'e 3-2'lik galibiyet) ve ağır yenilgilere (kendi sahasında Aydınspor'a 6-1, Beşiktaş'a 5-1, Galatasaray, Beşiktaş ve Sarıyer'e 4-1, Avrupa Kupaları'nda Slovak Sigma Olomouc'a 7-1) uğradı.

Basketbol takımı ise 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. 

Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Melih Aşık'ın kardeşidir.

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