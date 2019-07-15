Fenerbahçe'nin 4. transferi Derrick Williams
Fenerbahçe Beko, Nando De Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan’ın ardından Derrick Williams’ı da kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko, Nando De Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan’ın ardından Derrick Williams’ı da kadrosuna kattı.
NBA’e giden Nicolo Melli’nin yerine transfer edilen 28 yaşında ve 2.03 metre boyundaki ABD’li oyuncu, 6 takımda forma giydikten sonra B.Münih’e gelmişti.
1 yıllık anlaşma yapılan Williams, geçen sezon Euroleague’de 13.4 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Teodosic, Bologna’da
Öte yandan İtalya’nın Segafredo Virtus Bologna Kulübü, Sırp basketbolcu Milos Teodosic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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