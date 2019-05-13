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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
13.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den taraftara 'Final Four' uyarısı

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Fenerbahçe'den taraftara 'Final Four' uyarısı

Fenerbahçe Kulübü, Final-Four organizasyonu için Fernando Buesa Arena’ya gidecek taraftarlarını uyarılarda bulundu.

Resmi açıklama şöyle;

EuroLeague tarafından Final Four’a katılan kulüpler ile paylaşılan ve müsabakalar için Fernando Buesa Arena’da olacak taraftarların dikkat etmesi gereken konular şu şekilde sıralanmıştır:

Final Four mücadelelerinde kapı açılış saatleri, maç günlerindeki ilk resmi müsabakanın başlangıcından iki saat önce olacak şekilde belirlenmiştir. Buna göre Fernando Buesa Arena’nın kapıları 17 Mayıs Cuma günü yerel saat ile 16:00’da, 19 Mayıs Pazar günü ise yerel saat ile 15:30’da taraftarlara açılacaktır. Salon girişlerinde, güvenlik gerekçesiyle yapılacak kontroller normalden uzun sürebilir. Salonda olacak taraftarların, bu detaylara ve belirtilen zaman dilimlerine dikkat ederek salona gelmeleri önemle rica olunur. Salon alanına yalnızca bilet sahibi taraftarların girişine izin verileceğinden, bileti olmayan taraftarların salon alanına maç gününde giriş yapmamaları gerekmektedir.

Yasaklı cisimler listesi: Yerel emniyet tedbirleri kapsamında aşağıdaki listede bulunan maddelerin Fernando Buesa Arena’ya girişine izin verilmeyecektir:

o Alkollü içecekler
o Yemek
o Şişe, kutu ya da her türlü kap
o Her türlü narkotik, psikotropik ya da uyarıcı ilaç veya benzeri madde
o Siyasi ya da reklam amaçlı içerikler, ırkçılık ya da ayrımcılığı teşvik eden maddeler
o Cam ya da toksik cisimler
o 25 litre kapasiteden büyük çantalar
o Her türlü silah ya da bu amaçla kullanılabilecek cisim (çakmak, bozuk para, sopa, basınçlı kutu, bayrak sopası, meşale, fişek, meşale ya da patlayıcı ya da genel olarak her türlü yanıcı, duman çıkaran veya aşındırıcı madde

Bu cisimlerin salona getirilmesi durumunda, mücadele boyunca bu maddeleri muhafaza edecek herhangi bir saklama alanı ya da kilitli dolap imkanı bulunmayacaktır.

Fernando Buesa Arena’da pankartlara sadece belirli kurallar ışığında izin verilecektir. Pankart boyutları 1*2 metreyi geçemeyecek ve EuroLeague tarafından izin verilen yerlere asılabilecektir.

Fernando Buesa Arena’ya asılmak istenen pankartların boyutlarının 2*3 ya da daha büyük olması durumunda; asılmak istenen pankartların fbbasket@fenerbahce.org mail adresine 14 Mayıs Salı günü 17.00’ye kadar, pankartın yanıcı olmadığına dair gerekli bilgileri içeren ekteki dosyanın doldurulması sonrası iletilmesi gerekmektedir. Onaylanan pankartların salona asılabilmesi için pankart başına “en fazla üç taraftarın” 17 Mayıs Cuma günü (yerel saat ile) 14.30’da Fernando Buesa Arena’da 3 numaralı kapı girişinde bulunmaları gerekmektedir.

Taraftarlarımız, pankartlarla ilgili her türlü soruları için f4tickets@euroleague.net mail adresinden EuroLeague ile irtibata geçebilir.

Final Four’un resmi bilet tedarikçileri şunlardır:
o Euroleague.net ve f4tickets.com
o StubHub
o tripoki
o Final Four’a kalan kulüpler

Bu listede yer almayan hiçbir tedarikçi “EuroLeague resmi bilet tedarikçisi” değildir ve bu listede yer alan siteler dışındaki sitelerden alınan biletler geçerli olmayacaktır. Lütfen bu listenin dışındaki bilet satış kanallarını fark etmeniz durumunda f4tickets@euroleague.net mail adresine iletiniz.

Bilbao ve San Sebastian’da konaklayan taraftarlar için, Perşembe gününden Pazar gününe kadar otobüs seferleri düzenlenecektir. Organizasyon tarafından, maç akşamlarında Fernando Buesa Arena’ya özel ya da kiralık araçlarla gelinmesi önerilmemektedir. Salon civarında park imkanı olmayacak, ancak şehirde üç adet park yeri olacak ve buradan salona ulaşım imkanı bulunacaktır. Final Four ulaşımıyla ilgili tüm detaylara şu internet sitesi üzerinden ulaşılabilir: https://www.f4transportation.com/

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