Fenerbahçe Yunanistan deplasmanında!

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 4'ten naklen izleyicilerle buluşacak.



Organizasyonun son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, geride kalan 3 maçta 2 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İlk hafta maçında Unicaja Malaga'ya yenilen sarı-lacivertliler, diğer karşılaşmalarda sırasıyla AX Armani Exchange Olimpia Milan ve Anadolu Efes'i yenmeyi başardı. Panathinaikos Superfoods ise Barcelona Lassa ve CSKA Moskova'ya mağlup olurken, Brose Bamberg karşısında sahadan galip ayrıldı.

AVRUPA'DA 18. RANDEVU

Fenerbahçe Doğuş ile Panathinaikos Superfoods, Avrupa kupalarında 18. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2006-2007 sezonundan sonra yapılan 17 maçın 8'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 9 karşılaşmayı ise Yunan temsilcisi kazandı.