Fenerbahçe seriyi TEK MAÇ’ta bitirmek istiyor!
Baskonia dünkü karşılaşmayı 88-83 kazanınca, seri dördüncü maça uzadı. iddaa dördüncü maçı da MBS1 olarak açıkladı!
İlk iki maçın yıldızı Wanamaker dün 1/8 isabetle oynadı ve 5 sayıda kaldı.
Vesely 17 sayı – 10 ribaunt, Sloukas ise 14 sayı – 11 asist ile karşılaşmayı tamamladı ama mağlubiyeti engelleyemediler.
Baskonia’nın 14 – 3 sayılık isabeti galibiyetin anahtarı olarak göze çarparken, Shengelia 10 sayı – 10 ribaunt ile double-double yaptı.
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